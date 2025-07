Ecco come sta Sangiovanni dopo la lotta alla depressione e gli attacchi di ansia: "Tornato in studio senza pressione ma solo perché..."

Sangiovanni, ecco come sta dopo la depressione

Chi segue il mondo della musica giovanile e non solo sa bene che da qualche tempo a questa parte, l’ex stella di Amici, Sangiovanni, sta lottando contro la depressione. Uno stato emotivo che lo ha costretto a prendersi una pausa da un mondo che evidentemente lo stava stritolando.

Così ha annunciato una lunga pausa che ha preceduto un’uscita di scena già a febbraio 2024, dopo aver preso parte al Festival di Sanremo. Sangiovanni non ha preso sottogamba il malessere e si è preso il tempo necessario per ricaricare le pile, sotto ogni punto di vista.

“Mi sentivo triste, affaticato, senza energie. Avevo bisogno di prendermi tempo per me stesso”, le sue parole riportate dal Corriere della Sera. In questo lungo periodo lontano dalla musica, il cantante ha intrapreso un percorso di terapia, senza abbandonare la sua passione naturalmente. Anche il legame coi fan è rimasto vivo più che mai, con continui aggiornamenti sui social.

Sangiovanni e il periodo buio: “La musica mi ha dato una mano”

“La musica mi ha aiutato tanto, ma anche fare cose normali mi ha permesso di ritrovare equilibrio”, aveva detto Sangiovanni non più tardi di qualche mese fa. L’annuncio del suo momentaneo ritiro era arrivato alla vigilia di alcuni appuntamenti importanti in concerto, che da lì a poco l’ex concorrente di Amici avrebbe dovuto sostenere. “Ma io voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’. Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere”, aveva promesso Sangiovanni.

Oggi il ragazzo sembra stare meglio, come ha confidato lui stesso sui propri canali social di recente. Certo, mantenere l’equilibrio non è facile ma Sangiovanni ora vuole riprendersi la scena, dopo essere rimasto per mesi dietro le quinte. Un periodo in cui, come dicevamo, non ha mai smesso di dedicarsi alla musica. “Ma l’ho fatto senza pressioni, solo per il puro piacere di fare musica”, ha confidato.