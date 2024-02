SANGIOVANNI CON FINISCIMI A SANREMO 2024/ Esplode il gossip sulla rottura con Giulia Stabile!

Sangiovanni a Sanremo 2024 con Finiscimi, la lettera d’addio scritta per la sua ex fidanzata Giulia Stabile?

SANGIOVANNI é il secondo cantante in gara ammesso alla competizione della gara dei 30 cantanti Big di Sanremo 2024. Dopo Clara, l’ex Amici 20 si esibisce con la sua middle up tempo, un brano dal titolo Finiscimi, che riferisce alla storia d’amore ormai chiusa e che si proverebbe a ricucire, ormai invano. E l’occhio pubblico di Sanremo 2024 attivo via social é certo che Sangiovanni stia chiedendo scusa a Giulia Stabile, sua ormai ex fidanzata ballerina ad Amici 20.

Che il cantautore abbia tradito l’ex? La domanda sorge spontanea. (Agg. Di Serena Granato)

Le anticipazioni di Sanremo 2024

Finita la storia d’amore con Giulia Stabile, Sangiovanni pensa a Sanremo 2024 e al suo nuovo brano Finiscimi. Brano che, ironia del destino, lo riporta proprio in quel passato sentimentale che vuole mettere alle spalle. La canzone portata all’Ariston dall’ex concorrente di Amici, infatti, è una lettera d’addio alla ballerina conosciuta tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi: “Finiscimi racconta del mio ultimo addio alla persona che ho amato, ma è anche un invito alla mia generazione a cambiare e a crescere”, le sue parole al Fatto Quotidiano.

Il ventunenne adesso si sente più maturo, ma soprattutto con esigenze diverse. E’ uscito per un breve periodo dalle scene “per dedicarmi alla mia vita vera e non a quella sui social”. Ora è pronto a riprendersi il palco con la giusta consapevolezza: “Non voglio cancellare il passato, il contesto in cui sono nato, ma ora sono cresciuto, Non sono più quello di Farfalle e Malibu, non faccio più la stessa musica”.

Sangiovanni torna a Sanremo 2024: l'Ariston il contesto ideale per esprimere i suoi sentimenti?

Probabilmente il palcoscenico dell’Ariston è il contesto ideale per far scoprire il ‘nuovo’ Sangiovanni. “Io credo sicuramente che la musica in Italia sia importante, nelle case delle persone, tra le famiglie, gli amici – ha invece dichiarato ai microfoni di RaiPlay – io sono cresciuto con la musica, i miei amici e i miei familiari pure, penso che sia un po’ una cosa di tutti. Su come forse viene tramandata di generazione in generazione si può fare qualcosa di meglio, però Sanremo per esempio è un bel contesto che unisce tutte le generazioni e porta comunque ad ascoltare diversi tipi di musica un po’ a tutti”. Ed è proprio la possibilità di rivolgersi ad un pubblico così ampio e variegato a stimolare più di ogni altra cosa Sangiovanni.

