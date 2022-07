Sangiovanni diventa disco d’oro in Spagna/ Farfalle spopola all’estero…

Sangiovanni spopola in Spagna: cosa accade con Farfalle

Avanza sovrano e incontrastato il successo nell’industria musicale di Sangiovanni, non solo in Italia ma anche in Spagna, dopo che l’ex Amici 20 ha rilasciato nel mercato discografico il singolo Mariposas in collaborazione con Aitana. Mariposas è la versione iberica di Farfalle, il fortunato singolo che Sangiovanni ha presentato per la prima volta a Sanremo 2022 condotto da Amadeus, e che nel giro di pochi mesi ha scalato diverse classifiche musicali, tra cui la Top50 delle hit più ascoltate su Spotify Italia. Farfalle è contenuta nel nuovo album di Sangiovanni, dal titolo Cadere volare, e ha ottenuto già il disco d’oro in Svizzera e il triplo disco di platino in Italia, e vanta inoltre oltre 50 milioni di ascolti in streaming.

Blanco e Sangiovanni, niente esami di maturità: perchè?/ Nell'ultimo anno non...

Il brano sanremese inoltre è finito per diventare una canzone molto amata in Sud Corea, dove la girl band Ive ne ha realizzato una cover, che è diventata molto virale sulla piattaforma del social più amato del momento, ovvero Tik Tok. E come se non bastasse, così come riprende Tgcom.24, inoltre Mariposas è certificato disco d’oro in Spagna, da Promusicae: Farfalle quindi riesce raggiungere un altro importante traguardo in musica, oltrepassando i confine del successo, nella sua versione iberica, molto apprezzata anche in Italia, che è il Paese dove attraverso Amici 20 Sangiovanni ha potuto farsi conoscere e rendere nota la sua musica.

Sangiovanni si supera con Farfalle/ Sanremo 2022 registra un nuovo disco di platino!

Sangiovanni torna live, dopo Amici 20

Reduce dal notevole successo ottenuto con le date sold-out tenute nei club, in ben 11 concerti, Sangiovanni torna ad attivarsi sul palco per la promozione dell’album Cadere volare, al nuovo tour Cadere volare 2022. Trattasi di sedici date estive che si prevedono nei migliori festival e nelle arene di tutta Italia, in attesa degli appuntamenti previsti in autunno al Palazzo dello Sport di Roma (19 ottobre) e al Mediolanum Forum di Milano (23 ottobre).

LEGGI ANCHE:

SANGIOVANNI/ A RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE è Scossa sul palco

© RIPRODUZIONE RISERVATA