Sangiovanni/ Dopo la depressione la rinascita con il nuovo progetto

Sangiovanni è sicuramente uno dei cantanti più amati dalle nuove generazioni e non smette mai di stupire il pubblico, musicalmente e non. Ha stupito tutti con il suo nuovo brano intitolato “Cielo dammi la luna” che canterà a Il Viaggio della Musica. Continua inoltre a far parlare di sè per i tanti cambi di look, spesso repentini e per la sua love story con Giulia Stabile, sua compagna e concorrente di Amici, di cui ha parlato anche recentemente in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Ha fatto però scalpore tra i fan e non una sua recente dichiarazione: “Sto cercando di capire dove si può spingere la mia voce nell’interpretazione. Il mio obiettivo non è essere più intonato, non mi interessa, ma essere più profondo.”

Il giovane cantante ha quindi confermato di voler puntare ad approfondire la sua lirica senza badare troppo alle sfumature stilistiche. A proposito poi del suo nuovo look, dai capelli molto corti, in contrasto con la folta chioma che ha sfoderato fino a poco tempo fa, il cantante, a quanto riporta il quotidiano Libero ha dichiarato di sentirsi molto meglio e di essersi in un certo modo ritrovato, poichè prima si guardava allo specchio e vedeva una persona che “si lasciava un po’ troppo andare nella vita”.

Sangiovanni, il punto sulla sua carriera

Sangiovanni ha anche ripercorso un po’ la sua finora breve, ma intensa carriera e ha dichiarato di sentire di aver vissuto almeno già tre vite: una prima del Talent (Amici che l’ha in un certo senso lanciato nel mondo della musica, una dopo il Talent e una terza che sta vivendo proprio in questi mesi e che l’hanno portato a solcare tra le altre cose il palco del Festival di Sanremo. Grande è poi l’amicizia di Sangiovanni con un altro artista molto bravo e molto amato dai giovani e non solo, il vincitore proprio di Sanremo, Blanco.

I due si sentono spesso e condividono molte passioni, chissà che non ci sia una collaborazione all’orizzonte. Dopo la depressione vissuta dal giovane artista nel periodo subito successivo al Talent show che lo ha visto vincitore, ora Sangiovanni ha sfornato questo suo ultimo bel lavoro, l’album “Cadere Volare”, che gli sta regalando molte gioie professionali e artistiche, ma che soprattutto lo ha aiutato insieme ad altre belle cose, a ritrovare l’entusiasmo per la musica e per la vita. Aspettiamo di godercelo sul palco di Battiti Live il Viaggio della Musica.

Sangiovanni, il video di Cielo dammi la luna

