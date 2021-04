Sangiovanni e Deddy, provvedimento disciplinare ad Amici 2021?/ Zerbi: “Le regole…”

Sangiovanni e Deddy rischiano un provvedimento disciplinare prima della sesta puntata del serale di Amici 2021? I due cantanti della squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono responsabile di una serie di inadepienze. I due allievi si sarebbero presentati in ritardo a scuola, avrebbero saltano le lezioni in palestra e così via. A rimproverarli è stato il loro insegnante, Rudy Zerbi che, da entrambi, ha preteso il totale rispetto delle regole. “Siete in una scuola: le regole devono essere seguite”, ha detto Zerbi durante il daytime del talent show di Maria De Filippi. “Non avete imparato a rispettare le regole. Per l’ennesima volta devo venire qui a dirvi che non vi state comportando seguendo le regole della scuola. […] Dovete osservare le regole perché siete in una scuola”, ha aggiunto ancora l’insegnante non nascondendo la propria delusione per tale atteggiamento.

Amici 2021 Serale/ Eliminato e anticipazioni registrazione 24 aprile: Tancredi...

SANGIOVANNI E DEDDY: RUDY ZERBI FURIOSO AD AMICI 2021

Rudy Zerbi chiede a Sangiovanni e Deddy di assumere un atteggiamento più responsabile rispettando le regole della scuola e seguendo tutte le lezioni. Dopo il rimprovero dell’insegnante, Sangiovanni ha provato a giustificarsi. “Io non me la sento proprio di andare in palestra, sono veramente stanco, ho le allergie. Non ce la posso fare davvero, non riesco più a svegliarmi”, ha detto il cantante di Lady. Zerbi, però, non ha giustificato affatto l’accaduto: “Le regole le dovete seguire. Siete in una scuola, se non vi vanno bene le regole non vi va bene la scuola. Finché siete qui dentro, mi dispiace, ma dovete rispettarle. […] Se non vuoi seguirle, sei liberissimo di andare. La vita è disciplina”, ha concluso l’insegnante.

LEGGI ANCHE:

AMICI 2021 ED.20/ Anticipazioni puntata 21 aprile: Zerbi Vs Sangiovanni e DeddyEnula e Alessandro Di Cavallo sono fidanzati?/ Dopo Amici, lei svela la verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA