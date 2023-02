Sangiovanni e Gianni Morandi/ “Sembrano nonno e nipote”, classico e moderno si unisco

Nella terza serata di Sanremo 2023, dedicata a tutte le 28 canzoni in gara, è stato ospitato Sangiovanni che ha duettato con Gianni Morandi, interpretando una rivisitazione della celebre “Fatti mandare dalla mamma” di Morandi. Ottima l’interpretazione, che è piaciuta tanto al pubblico presente all’Ariston, quanto anche ai commentatori social che hanno promosso a pieni voti l’esibizioni, seppur non fosse ovviamente inclusa tra quelle in gara. Durante la diretta di Storie Italiane, con Eleonora Daniele, si è parlato brevemente anche di Sangiovanni e Gianni Morandi, vedendo nei due una sorta di collegamento e continuum.

Sangiovanni e Gianni Morandi: parenti o “eredi”?

Durante Storie Italiane è stata proprio Eleonora Daniele a parlare di quel collegamento, forse non reale, tra Sangiovanni e Gianni Morandi. “L’ho trovato”, ha raccontato al suo salotto televisivo la Daniele, “con questo capello corto, un Morandi di una volta. Non so, si assomigliavano loro due ieri, o sbaglio?”. Domanda a cui gli ospiti in sala hanno prontamente dato conferma.

Tra Giangiovanni e Gianni Morandi, però, per quanto possano assomigliarsi, non sembra esserci alcun collegamento diretto, né di sangue, né di carriera. Comunque sia, però, l’esibizione dei due artisti è piaciuta molto al pubblico di Sanremo 2023, ravvedendoci una sorta di ponte tra la tradizione e la modernità. Ironico e forse anche iconico, peraltro, il siparietto di Sangiovanni che da a Gianni Morandi del “dinosauro”, spingendolo ad interrompere l’esibizione per riprenderlo, “ma come dinosauro? Un po’ di rispetto“. Anche il balletto dei due, sul palco dell’Ariston, ha mandato in visibilio il pubblico, facendo nascere sui social parecchi meme a tema. Gianni Morandi, nel mentre, si conferma ancora una volta personaggio chiave in questo festival di Sanremo 2023, riuscendo egregiamente a coprire il ruolo di spalla comica di Amadeus, precedentemente occupato da Fiorello che, quest’anno, è stato assegnato al “dopo festival”, in diretta tutte le sere dopo le esibizioni dall’esterno dell’Ariston.

