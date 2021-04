Sangiovanni e Giulia, Amici 2021/ Bacio e abbracci da primi in classifica!

Sangiovanni e Giulia hanno avuto una settimana movimentata ad Amici 2021 e tutto perché spesso si sono ritrovati da soli in magazzino, diventato ormai il loro nido d’amore, ed è proprio lì che si scambiano effusioni e baci anche dietro la porta. Forse i due sono convinti di non essere visti o, almeno, di non essere sotto l’occhio attento dei loro compagni, fatto sta che hanno regalato ai fan grandi soddisfazioni in questi giorni e non solo per i loro baci ma anche per le coccole che sono andate in scena proprio quando in casetta sono arrivati i risultati del televoto del pubblico da casa chiamato a esprimere la propria preferenza rispetto ai preferiti sia nel canto che nel ballo. Proprio come tutti pensavano, infatti, i due piccioncini hanno dominato le classifiche con una differenza abissale tra primo e secondo posto.

Sangiovanni e Giulia, Amici 2021, bacio e abbracci nel terzo serale

Sangiovanni e Giulia ad Amici 2021 sono infatti, rispettivamente, al primo posto in classifica per il ballo e al primo posto per il canto. Alla fine della comunicazione di Martia de Filippi, i due si sono abbracciati “da primi in classifica” e hanno deciso di affrontare più serenamente il terzo serale. Cosa succederà quindi nella puntata di questa sera? Le anticipazioni rivelano che i due si sono dati un bacio a metà della puntata (certo è da capire se tutto questo andrà in onda) e che alla fine della serata sono usciti insieme dallo studio mano nella mano per aspettare il responso di eliminazione tra Rosa e Deddy. Cos’altro vedremo e cosa ci attende?

