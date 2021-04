Sangiovanni e Giulia, Amici 2021/ Festa con bacio per il traguardo del cantante…

Sangiovanni e Giulia stanno ancora insieme?

Sangiovanni e Giulia Stabile sono ormai una garanzia per il pubblico di Amici 2021. Mentre tutte le altre coppie sono periti sotto i colpi delle eliminazioni e delle polemiche, loro due ancora resistono e proprio in settimana sono stati al centro di una serie di riprese, da soli e in gruppo, in cui di certo i baci non sono mancati così come non sono mancate le coccole. Cosa ne sarà di loro questa sera? Le anticipazioni non rivelano molto riguardo a possibili dediche e momenti romantici ma siamo sicuri che non mancheranno visto che proprio la stessa. I due hanno iniziato nel corso della loro esperienza nella scuola una storia d’amore e negli ultimi giorni hanno avuto modo di festeggiare il disco di platino del cantante Sangiovanni e del suo Lady.

Il cantante di Amici 2021 ha scritto la canzone proprio mentre era nella scuola dedicandola a Giulia e portando a casa prima il disco d’oro e poi il disco di platino. La notizia ha spinto i ragazzi a festeggiare offrendo un aperitivo e una torta per festeggiare con i suoi amici e, naturalmente, la ballerina. Proprio in settimana i due si sono molto avvicinati per via della festa e a quel punto hanno lanciato un palloncino col il numero uno e quel punto Sangiovanni, romantico, ricorda a Giulia che lei aveva organizzato una festa per i suoi 18 anni e a quel punto non sono mancati i baci.

