Sangiovanni e Giulia, Amici 2021/ Insieme sul podio dopo ‘un anno’ d’amore?

Insieme sul podio dopo un “anno” d’amore sotto le telecamere di Amici 2021? Questo è il sogno dei fan di Sangiovanni e Giulia Stabile che sono ancora i preferiti del pubblico ma anche quelli dei giudici che continueranno a premiarli anche questa sera. I due vinceranno le loro sfide e non saranno a rischio eliminazione anche se Sangiovanni, a differenza di Giulia Stabile, avrà più occasioni di mettersi in mostra. Anche in questa settimana i due hanno percorso insieme le tappe importanti del loro percorso tra prove, rivelazioni e momenti di intimità che, a quanto pare, non si spingono oltre il bacio e la stessa mamma della ballerina, la signora Giusi, che si è detta contenta di questa amicizia speciale. La donna, ha voluto sottolineare che sua figli ha trovato un ottimo supporto proprio in Sangiovanni e nell’amico Samuele che questa sera avrà di nuovo modo di ballare con lei.

Sangiovanni e Giulia, Amici 2021/ Bacio e abbracci da primi in classifica!

Sangiovanni e Giulia Stabile innamorati e vincitori di Amici 2021?

Sangiovanni continua a fare razzia di cuori tra i fan di Amici 2021 e presto Giulia dovrà fare i conti con tutto questo soprattutto se la pandemia darà respiro agli artisti che potranno quindi lanciarsi in live o firmacopie andando in giro per l’Italia ad abbracciare le proprie fan. Come riuscirà Giulia Stabile a gestire la sua gelosia? Come finirà per i due una volta che usciranno dalla casa di Amici 2021? Al momento l’unico sogno è quello di vederli insieme sul podio, uno per il ballo e uno per il canto e, magari, giocarsi la finalissima l’uno contro l’altro.

