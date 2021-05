Sangiovanni e Giulia commossi ad Amici 2021/ Sorpresa da una fan: “Amore senza paura”

Sangiovanni e Giulia sono probabilmente i due allievi di Amici 2021 più amati di questa edizione. Oltre ad essere tanto apprezzati a livello artistico, i due fanno sognare i fan anche grazie alla loro storia d’amore nata proprio all’interno della scuola. A dimostrazione di ciò, in casetta è arrivato un regalo per la coppia da parte di una fan, Ginevra. In un pacchetto regalo, la coppia trova una lettera e un quadretto con un disegno dei due e una frase “L’amore non ha paura e voi ne siete la prova”. Sangiovanni legge la lettera: “Ciao mi chiamo Ginevra, ho 9 anni e frequento la terza elementare. Vi seguo dal primo giorno e tifo molto per voi. Passo molto tempo a ballare le vostre canzoni. Amo il vostro rapporto e spero che possa continuare anche al di fuori della casetta di Amici. Siete fantastici e siete per me due persone importanti”.

Sangiovanni e Giulia/ Lettera d'amore e dichiarazione ad Amici 2021 ma...

Sangiovanni e Giulia, bellissimo regalo da una fan ad Amici 2021

Sangiovanni e Giulia hanno continuato a leggere la lettera, felicissimi e commossi per il dono ricevuto: “Voi siete due persone piene di vita ed avete dimostrato che l’amore è dentro i vostri sguardi. – scrive Ginevra – Siete spaziali Sangio e la Lady. Vi amo e vi stimo. Vi mando un piccolo regalo che vi rappresenta”. Emozionato, Sangiovanni ha allora dichiarato: “Ha scritto delle cose davvero incredibili. Per me e penso anche per Giulia vedere che trasmettiamo cose positive è solo un motivo per essere fieri. Soprattutto questa cosa che l’amore non ha paura, nessuno dovrebbe mai aver paura. Accettarsi così come si è anche”.

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni e Giulia, Amici 2021/ Festa con bacio per il traguardo del cantante...Sangiovanni e Giulia, Amici 2021/ Insieme sul podio dopo 'un anno' d'amore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA