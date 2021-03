Sangiovanni e Giulia dediche e coccole, coppia al top/ Lei balla con la sua giacca, il cantante.. -Amici 2021

Sangiovanni regala la sua giacca a Giulia Stabile ad Amici 2021 e lei…

Sangiovanni e Giulia Stabile continuano a far sognare i fan di Amici 2021 e nel serale di questa sera non faranno altro che spingersi oltre con un gesto che non sfuggirà a chi segue il programma, ne siamo certi. In settimana la ballerina è andata un po’ in crisi per via di una coreografia voluta proprio dalla sua insegnate, Alessandra Celentano, ma ecco che il suo fidanzato è corso in suo soccorso facendola provare alla sua presenza e rincuorandola. L’allarme è rientrato subito o quasi quando lui l’ha stretta, l’ha coccolata accarezzandole i capelli e poi si è lanciato in un dono importante ovvero la sua giacca. Il cantante ha regalato alla sua Giulia la giacca che ha indossato nel primo serale del programma e sembra che lei questa sera la userà per esibirsi e vincere così le sue paure e le sue incertezze.

Come se questo non bastasse, sembra che i due piccioncini del programma avranno modo di andare oltre perchè Giulia Stabile dedicherà a Sangiovanni una coreografia ad Amici 2021. Certo la dedica non sarà palese ma non ci vorrà molto per i fan capire che “mi sei scoppiato dentro il cuore” sia proprio destinato al cantante che tremerà e suderà sette camicie quando Giulia finirà al ballottaggio alla fine della seconda manche. Chi ha seguito il pomeridiano di Amici 2021 in questi mesi conosce anche le sfumature della loro storia d’amore tra baci, la crisi per via di Enula e il ritorno di fiamma. Quali altre emozioni ci regaleranno?

