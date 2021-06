Sangiovanni e Giulia “Fare l’amore? Non è ancora successo”/ “Desiderio? Prima c’è…”

Hanno trovato il successo ma, soprattutto, hanno trovato l’amore. Sangiovanni e Giulia Stabile si sono classificati rispettivamente al primo e al secondo posto nell’ultima edizione di Amici ma il loro successo è destinato a crescere ancora. Il web, d’altronde, li ama non solo per la loro arte ma anche come coppia ed è proprio come coppia che hanno rilasciato un’interessante intervista a Vanity Fair, raccontando aspetti inediti e anche intimi del loro rapporto. È stata Giulia a raccontare com’è arrivato il primo bacio: “Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra”, ha raccontato la ballerina.

Giulia Stabile e Sangiovanni, chi è il più geloso?/ "Lui fa finta di non esserlo"

Giulia Stabile e Sangiovanni, rivelazioni intime e non solo

Non è mancata però la replica di Sangiovanni: “Dai, non era proprio un bacio, era quasi a stampo, come tra due bambini”, ha ridimensionato il cantante di Malibù. Entrando poi nella sfera intima, la coppia ha fatto sapere che il rapporto non ha ancora superato un certo limite: “Fare l’amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo”, hanno chiarito. Una dichiarazione alla quale Sangiovanni ha voluto aggiungere una precisazione: “Lei ha iniziato a volermi bene prima che a desiderarmi”. Ed è proprio questa una delle cose che ha avvicinato tanto i due ragazzi che oggi sono una coppia innamorata e molto legata, nonostante la giovanissima età.

LEGGI ANCHE:

GIULIA STABILE/ “Sono stata male per le critiche al mio aspetto o ai miei sogni, ma…”Giulia Stabile, dopo Amici un progetto tutto suo/ Maria De Filippi la ingaggia per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA