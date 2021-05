E alla fine sembra proprio che Sangiovanni e Giulia Stabile finiranno di nuovo col baciarsi e coccolarsi ad Amici 2021 questa sera. Le anticipazioni rivelano che i due entreranno in studio mano nella mano e poi si scambieranno una serie di baci quando sarà possibile. Il momento più complicato sarà quello in cui proprio Sangiovanni finirà un po’ in crisi e a rischio ma Giulia avrà poco da soffrire perché, polemiche a parte, il cantante continua ad andare avanti guardando al finale. Anche in settimana Giulia ha avuto modo di stare vicina al suo cantante quando ha scoperto di non essere il favorito dal pubblico finendo in lacrime. Proprio in quel frangente, nella scuola di Amici è arrivata una bellissima dichiarazione d’amore.

Sangiovanni e Giulia, Amici 2021/ Festa con bacio per il traguardo del cantante...

Sangiovanni e Giulia, lettera d’amore e dichiarazione ad Amici 2021 ma…

Nel daytime di ieri di Amici, Sangiovanni è andato in crisi dopo aver scoperto l’esito della gara al televoto ma Giulia ha deciso di scrivere per lui una dichiarazione d’amore in cui lo ringrazia per quello che ha fatto per lei, per averla fatta sentire diversa e bella e poi racconta del suo bacio e delle sue sensazioni: “Quello di baciare sulle labbra è un gesto puro che rappresenta le parole…Ti amo. Dormire con te. Darti un bacio ogni volta che esco di casa come faccio con i miei genitori. […]”. La stessa ballerina poi conclude ammettendo che si sente davvero in difficoltà a mettere in fila tutte le cose che le mancheranno del loro vivere insieme e a quel punto Sangiovanni, commosso, non ha potuto far altro che rilanciare: “Questa lettera mi ha distrutto”.

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni e Giulia, Amici 2021/ Insieme sul podio dopo 'un anno' d'amore?Sangiovanni e Giulia, Amici 2021/ Bacio e abbracci da primi in classifica!

© RIPRODUZIONE RISERVATA