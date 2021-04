Sangiovanni e Giulia Stabile, Amici 2021/ Una dedica speciale sul palco e…

Alzi a mano che non ha avuto modo di assistere ad un tenero bacio tra Giulia Stabile e Sangiovanni questa settimana ad Amici 2021. Il programma tornerà in onda questa sera e regalerà ai fan della coppia una serie di soddisfazioni che sicuramente andranno a rimpolpare un diario che è già pieno di tante cose sin dal loro primo approccio fino a quello che succederà in questo serale in cui i due fidanzatini finiranno allo scontro. Le anticipazioni di Amici 2021 rivelano che i due avranno modo di scontrarsi in una delle manche, molto probabilmente l’ultima, e a quel punto sarà proprio Giulia Stabile a portare a casa la vittoria lasciando il cantante un passo dietro e mostrando così a tutti quello che potrà essere l’esito di un possibile scontro in una finalissima magari proprio per il primo posto.

Sangiovanni e Giulia Stabile ad Amici 2021 tra dediche e baci

Le anticipazioni di Amici 2021 rivelano anche che Sangiovanni e Giulia Stabile saranno protagonisti di un momento che sicuramente non dimenticheremo visto che il cantante avrà modo di lanciarsi in una dedica alla sua fidanzata che farà saltare sulla sedia tutti, giudici compresi. Sangio porterà sul palco la sua versione di Say Something ha dedicandolo interamente a Giulia, raccontando la loro storia d’amore dai primi istanti e le prime paure alle lacrime e al primo bacio. Una dichiarazione d’amore che avrebbe steso tutti e non solo Giulia ma anche i giudici che non hanno potuto fare a meno che consegnargli il punto.

