Sangiovanni e Giulia Stabile, convivenza dopo Amici?/ “Stiamo insieme, ma…”

Sangiovanni e Giulia Stabile hanno conquistato il pubblico di Amici 2021 sia con il loro talento che con la loro storia d’amore. Belli, giovanissimi, alle prese con un sentimento puro che li ha travolti durante la lunga convivenza nella casetta del talent show di Maria De Filippi, il cantante e la ballerina stanno vivendo una vera favola sia sentimentale che professionale. Abituati a stare sempre insieme, finita l’esperienza nella scuola di Amici, entrambi sono stati catapultati in una realtà diversa. Tra i tanti impegni, stanno cercando di vivere il rapporto come due normali ragazzi di 18 anni.

“Il nostro rapporto continua. Ci siamo visti, siamo stati insieme e cercheremo comunque di conoscerci anche fuori e di passare del tempo insieme, appena avremo la possibilità. Eravamo abituati a vivere in quella bolla 24 ore su 24 insieme, era una situazione diversa. Ora ci dobbiamo abituare, e come dobbiamo abituarci a tante altre situazione così dobbiamo abituarci a questa, che è diversa”, ha raccontato Sangiovanni a Fanpage nel corso di un’intervista.

Sangiovanni e Giulia Stabile: amore a gonfie vele, ma la convivenza…

Pu stando insieme da pochi mesi ed essendo ancora giovanissimi, Sangiovanni e Giulia Stabile sono pronti per andare a convivere? A svelare tutta la verità è stato proprio Sangiovanni che, ai microfoni di Fanpage, ha dichiarato: “E’ presto per convivere”. I due ex allievi di Amici hanno tutto il tempo per andare a convivere. Per ora si godono la storia d’amore che sta facendo sognare tutti i loro fans, sempre più numerosi. Giulia, nel frattempo, in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia, ha definito Sangiovanni “la persona più bella che abbia mai conosciuto. E’ uno che fa sentire bene gli altri. Posso dire che le cose tra noi stanno andando bene, ma vogliamo tenere la nostra storia lontano dai riflettori”.

