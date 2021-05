Sangiovanni e Giulia Stabile è crisi?/ “Lui è stato il mio tutto”, la lontananza li dividerà?

Sangiovanni e Giulia Stabile saranno ospiti oggi a Verissimo per una nuova intervista, la prima dopo la fine del programma di sabato scorso, la stessa che li ha visti sedersi uno accanto all’altro in attesa di capire chi dei due avrebbe portato a casa la coppa finale. E’ anche grazie a loro che l’edizione numero 20 è stata da record con ascolti da capogiro e tutto perché i fan hanno molto apprezzato non solo i concorrenti ma soprattutto la coppia nata all’interno della scuola. Lui concentrato sulla sua musica e pronto a non farsi distrarre da lei e Giulia un po’ troppo insicura per sognare un primo amore così proprio ad Amici 2021, e poi? Alla fine quello che hanno provato ha avuto il sopravvento e la loro unione non ha fatto altro che migliorare entrambi.

Giulia Stabile "Io bullizzata per denti storti e mio sorriso"/ "Non mi piaccio ma.."

Sangiovanni e Giulia Stabile: “Lui è stato il mio tutto”

Giulia Stabile ha sottolineato che Sangiovanni è stato il suo “primo tutto” sia nella scuola che subito fuori mentre lui non ha fatto altro che trarre ispirazione dal loro rapporto tanto da creare brani come Lady per poi dedicarli alla sua innamorata. Questo connubio perfetto ha regalato ad entrambi cose molto belle ma adesso dovranno tenere duro perchè il ritorno alla realtà è stato un po’ violento per entrambi. Giulia Stabile continua a rilasciare interviste sognando l’America mentre Sangiovanni è troppo preso dalla sua musica che preso lo porterà in giro per l’Italia per firmacopie e poi i suoi primi live, restrizioni permettendo, e l’amore? Al momento proprio Giulia Stabile ha spiegato che è tutto un po’ complicato per via della lontananza adesso, il resto lo scopriremo dalle loro interviste a Verissimo oggi pomeriggio.

