Sangiovanni e Giulia Stabile, è rottura?/ Rumors: lei sarebbe molto vicina all’ex ballerino di Amici

Sangiovanni e Giulia Stabile rappresentano una delle coppie più longeve passate ad Amici di Maria De Filippi. I due stanno insieme ormai da due anni ma nelle ultime settimane sono finiti al centro del gossip per un’ipotetica rottura. Non è la prima volta che la rete annuncia una rottura tra i due ma, come se non bastasse, i fan della coppia hanno notato un particolare.

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati?/ Voci insistenti, ma Deianira svela...

Giulia Stabile insieme a Sebastain Melo Tavaeira, le indiscrezioni sulla rottura con Sangiovanni

Le indiscrezioni su una ipotetica rottura fra Sangiovanni e Giulia Stabile si fanno sempre più vibranti. La latitanza dei due diretti interessati dai social, unita al fatto che sono girate delle segnalazioni tra cui la condivisione da parte di Giulia di alcuni video sui social nei quali si è mostrata in sintonia con Sebastian Melo Taveira, ex ballerino di Amici per il quale la stessa Giulia aveva ammesso di avere una cotta, prima di fidanzarsi con Sangiovanni.

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati?/ Lei: "Smettetela di farci stare male"

I due hanno passato un pomeriggio insieme. Tra i video ne spunta anche uno in cui Sebastian la prende in braccio. Ma, alla festa in spiaggia alla quale hanno preso parte Giulia Stabile e Sebastian Melo erano presenti anche altri professionisti del talent show, che hanno deciso di divertirsi insieme nel loro giorno libero. Da sempre, come se non bastasse, proprio Giulia e Sebastian hanno un bellissimo rapporto di amicizia, e spesso si sono mostrati insieme su Instagram mentre scherzano tra loro.

Già lo scorso 7 aprile la ballerina aveva risposto a dei commenti su TikTok in maniera seccata, smentendo una crisi in corso: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni…Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”.

Giulia Stabile, dopo Amici nuova collaborazione con Kledi/ "Un mese per dire di sì"

Sangiovanni e Giulia Stabile, storia del loro amore

Non ci sarebbe, quindi, nessuna crisi dunque tra Sangiovanni e Giulia Stabile. I due sono ancora innamorati e felici, e nulla sembrerebbe scalfire la loro serenità. Il cantante e la ballerina si sono conosciuti ed innamorati nel corso della loro esperienza nella nel programma ‘Amici di Maria De Filippi’. Sangiovanni era fidanzato, la ballerina non aveva mai avuto una storia. Nella casetta i due si sono scambiati un bacio, il primo per Giulia, dando il via alla loro storia. Poiché sono arrivati in finale – piazzandosi al secondo e primo posto – hanno vissuto i primi mesi del loro amore sotto i riflettori ma senza mai esagerare, con una purezza e semplicità meravigliose. Al termine del talent sono rimasti insieme e il 27 dicembre 2022 hanno festeggiato il loro secondo anniversario.

Un sentimento a cui non hanno creduto in molti, pensando fosse passeggero, un’infatuazione temporanea. Nonostante i chilometri di distanza e una frenetica vita lavorativa, in questi due anni sono sempre riusciti a ritagliarsi momenti dove dare voce a tutte le loro emozioni. Giulia oggi è ballerina di Amici, Sangiovanni invece continua a registrare un successo dopo l’altro.











