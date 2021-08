Sangiovanni e Giulia Stabile, niente crisi dopo Amici/ Vacanza d’amore in Sardegna

Giulia Stabile e Sangiovanni stanno ancora insieme? Molti fan della coppia nata nel corso dell’ultima edizione di Amici si sono chiesti se i due stessero vivendo un momento di crisi. D’altronde la ballerina e il cantante stanno vivendo un periodo impegnatissimo dal punto di vista lavorativo e questo li tiene inevitabilmente divisi in quanto in giro per l’Italia. Ultimamente poi, Giulia ha pubblicato sui suoi social un post con la canzone ‘E penso a te’, mostrando una certa malinconia, probabilmente proprio per Sangiovanni. Da qui il pensiero di una possibile crisi per i due giovani talenti. I fan possono però tirare un respiro di sollievo perché non è così: Sangiovanni e Giulia stanno ancora insieme e sono più felici e innamorati che mai.

Giulia Stabile conduttrice di Tu sì que vales 2021 come Belen/ Una foto fa chiarezza

Sangiovanni e Giulia, vacanza d’amore in Sardegna

Sangiovanni e Giulia stanno vivendo la loro prima vacanza insieme. La coppia, nonostante gli impegni, è riuscita a ritagliarsi un momento romantico nella bella Sardegna, dove i due sono arrivati insieme al fratello maggiore di Sangiovanni, Alberto. L’arrivo di Sangio e Giulia in Sardegna, d’altronde, non è di certo passato inosservato. I due sono arrivati il 9 Agosto e i tantissimi fan non hanno impiegato molto a riconoscerli all’aeroporto di Cagliari o in spiaggia. Ecco allora foto e segnalazioni fatte sui social dalle fanpage dedicate alla coppia che hanno fatto impazzire i fan e, soprattutto, hanno tranquillizzato tutti coloro che hanno temuto il peggio per la coppia. Sangiovanni e Giulia sono felicemente insieme.

LEGGI ANCHE:

Giulia Stabile a Tu sì que vales 2021/ Piovono critiche, Maurizio Costanzo la difendeGiulia Stabile resta a Tu sì que vales 2021/ Il ruolo dopo il ritorno di Belen

© RIPRODUZIONE RISERVATA