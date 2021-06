Sangiovanni e Giulia Stabile stanno ancora insieme?/ “Lui per me c’è sempre”

Giulia Stabile a Sangiovanni, un amore nato ad Amici 2021

Sangiovanni e Giulia Stabile di Amici di Maria De Filippi stanno insieme oppure no? La vincitrice di Amici 2021 e il secondo classificato continuano a far parlare di sé a distanza di settimane dalla fine del talent show di successo di Canale 5. In questi giorni il cantante e la ballerina sono stati avvistati insieme a Fregene in atteggiamenti abbastanza intimi. In realtà i due si sarebbero ritrovati sulle spiagge di Fregene per motivi di lavoro: c’è chi parla di uno shooting fotografico e chi invece delle riprese della hit “Malibù”, canzone certificata doppio disco di platino. Sui social alcuni fan della coppia hanno scritto: “ho potuto fare solo questo e un altro video che ora metto perché un tipo mi ha sbroccato dicendo che non potevo fare foto” pubblicando un breve filmato in cui si vedono Sangio e Giulia felici ed abbracciati insieme. Non è dato sapere se siano davvero una coppia, ma tra Sangio e Giulia c’è una grandissima complicità condivisa anche dai fan che hanno già creato l’acronimo per la coppia: SanGiulia.

Giulia Stabile a Sangiovanni su Instagram: “Sii orgoglioso di te stesso”

Intanto sui social sia Giulia Stabile che Sangiovanni non si risparmiano parole di grande affetto e stima. “Sii orgoglioso di te stesso” ha scritto la ballerina vincitrice della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi al cantante che con le sue canzoni sta conquistando le classifiche streaming e radiofoniche. Immediata la reazione di Sangio che le ha risposto: “bella che sei”, a conferma che tra i due ci possa essere davvero del tenero.

La loro love story è una delle più chiacchierate del momento e c’è perfino chi li ha paragonati a Giulietta e Romeo. Proprio la Stabile parlando del rapporto con Sangiovanni ha scritto: “ci siamo fatti una promessa appena uno dei due avrà del tempo libero la prima cosa che farà sarà prendere un treno e raggiungere l’altro. Sono consapevole del fatto che lui per me c’è sempre. E io per lui. Distanti, ma vicini”. Che dire…se non è amore questo!

