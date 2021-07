Sangiovanni e Giulia Stabile “uniti dal bullismo subito”/ Roberto Alessi: “Insieme…”

Continua la storia d’amore nata tra Sangiovanni e Giulia Stabile. I due giovanissimi si sono incontrati e conosciuti nella scuola di Amici 20 ed è qui che è scoccata la scintilla, poi diventata amore. Ad accomuncarli il talento, la voglia di sfondare e la determinazione per arrivare al loro obiettivo ma anche un passato non sempre facile. Lo sottolinea anche Roberto Alessi, direttore di Novella2000, che parlando della coppia nata nella scuola di Amici, ne sottolinea proprio l’aspetto che, per lui, è stato determinante nell’unirli. “Che cosa ha unito di più Sangiovanni e Giulia Stabile, secondo e primo posto ad Amici? Non solo il talento e l’attrazione, ma anche il bullismo subito”, ha dichiarato Alessi, stando a quanto riporta la NostraTv. Aggiungendo poi che: “È successo anche a me, ma noi oggi ci siamo. Gli altri? Spariti!”

Intanto la storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile continua, seppur con qualche difficiltà. A mettere i bastoni tra le ruote è l’inevitabile distanza tra i due ragazzi. Sangiovanni vive a Vicenza e Giulia a Roma, inoltre entrambi stanno vivendo un momento lavorativo davvero importante. Giulia, infatti, farà parte del corpo di danza dei professionisti nella prossima edizione di Amici, Sangiovanni, invece, è in giro per l’Italia col tour del suo nuovo album. Proprio il cantante, in una recente intervista, ha ammesso: “Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li voglio piú […] Stare cosí tanto tempo con una persona ti lega. Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta più.”

