SanGiovanni eliminato?/ Rudy Zerbi lo attacca e la maglia… (Amici 2021)

Brutta storia per Sangiovanni. Se proprio dobbiamo usare il gergo giovanile è così che possiamo definire il pomeridiano e la situazione del cantante oggi ad Amici 2021. In questi ultimi giorni il bel cantante si è dato da fare soprattutto in amore conquistando il cuore (e il primo bacio) della bella Giulia Stabile e superando così anche Sebastian nei suoi sogni, almeno in teoria, ma sembra proprio che a dargli filo da torcere adesso sarà la musica. Le anticipazioni rivelano che i voti per lui sono stati molto buoni ma questo non ha placato l’ira di Rudy Zerbi che, proprio come ha fatto con Arianna nella prima parte del programma, vuole che i ragazzi siano anche educati e rispettosi del lavoro di tutti. A far infuriare l’insegnante sono state le lamentele di Sangiovanni che si è lamentato perché nel suo brano non c’erano i cori richiesti alla fine dell’esibizione nel pomeridiano di oggi.

SanGiovanni eliminato ad Amici 2021? Rudy Zerbi lo mette in discussione e…

Inutile dire che questo darà il via ad una serie di polemiche che rischiano di mettere SanGiovanni alla porta. Come se non bastasse, nella nuova puntata di Amici 2021 in onda oggi pomeriggio, Rudy Zerbi deciderà di mettere in discussione la maglia del suo cantante e anche di Aka7even rei di non aver lavorato bene in puntata mentre il suo ragazzo tornerà nella casona senza maglia in attesa di capire cosa ne sarà di lui, Anna Pettinelli deciderà di salvare il suo pupillo confermandogli la maglia ma esprimendo un po’ di dissenso per il suo modo di fare. Cosa ne sarà di Sangiovanni adesso?



