SANGIOVANNI “FINISCIMI”, FINALE SANREMO 2024/ “Ultimo in classifica? Non mi importano i numeri ma solo…”

Sangiovanni si è classificato all’ultimo posto nella classifica parziale di Sanremo 2024 letta all’inizio della finale da Amadeus. Il cantante con la sua ‘Finiscimi’ non ha conquistato il favore di pubblico, sala stampa e radio come sperava, anche se Sangiovanni ha tenuto a precisare, alla fine della sua performance alla finale, di essere ben poco legato ai numeri.

“Al di là delle classifiche, dei numeri, degli eventi, io voglio bene a ‘Finiscimi’, a questa canzone. – ha detto sul palco dell’Ariston Sangiovanni – Ho capito che grazie alla mia vita, sono grato alla mia vita, a questa esperienza, perché a 21 anni mi ha insegnato cosa vuol dire vincere, perdere, e che la sconfitta e la vittoria non sono le cose più importanti ma è importante stare bene o almeno provarci.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sangiovanni alla finale del Festival di Sanremo 2024

In occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2024, Giovanni Pietro Damian in arte Sangiovanni ha fornito la sua seconda esibizione della kermesse canora. Il suo pezzo, Finiscimi, è una ballata che potrebbe catturare l’attenzione della gente in maniera graduale, pur non essendo il tipico pezzo da tormentone radiofonico. A poco a poco, il ragazzo vicentino potrebbe conquistare il pubblico con la sua essenzialità, mostrando una profonda crescita sia umana sia professionale e prendere punti per la finale.

Sangiovanni mostra il suo lato più fragile ma la performance non convince

Dando un’occhiata alla terza serata, con il “gioco delle presentazioni” Sangiovanni è stato annunciato dalla coppia formata da Francesco Renga e Nek. Il suo brano non è ancora riuscito a ottenere i consensi unanimi da parte della critica e per la finale di Sanremo 2024 i posti più in alto sembrano già stati assegnati ad altri. Ciò che sembra certo è che l’artista è in una fase di profondo studio musicale, in cerca di nuove ispirazioni creative. Lo dimostra con un pezzo impegnato come Finiscimi, che narra le mille sfumature di una normale storia d’amore, nella quale la gioia e la tristezza si alternano con una certa frequenza.

Ogni parola consente all’ascoltatore di intraprendere un viaggio negli aspetti più reconditi dei sentimenti. Non mancano i critici che sottolineano una leggera mancanza di empatia con il suo pubblico, ma Sangiovanni ha i numeri per mostrare la sua ascesa musicale, in vista della finale di Sanremo 2024, allontanandosi dai ritmi trascinanti ma forse un po’ vuoti del recente passato. L’abbigliamento è molto particolare ed è all’insegna del total black, con tanto di berretto di ordinanza e pantaloni luccicanti. Esattamente l’opposto rispetto alla predominanza del bianco durante la prima esibizione.

La serata delle cover: duetto con la spagnola Aitana

Sangiovanni ha voluto mostrare alla gente un altro aspetto della sua personalità dalle molteplici facce, anche se non sembra aver convinto la giuria delle radio e il televoto. Attualmente, l’artista 21enne è fuori dalla Top Five tra i concorrenti della terza serata e appare complicata una risalita, ma i passaggi radiofonici potrebbero dargli ragione in vista della finale. Nella serata delle cover, si è esibito con la cantante e attrice spagnola Aitana nel mix tra la sua Farfalle e la tradizione in spagnolo Mariposas. Una scelta particolare, forse non molto audace, ma che comunque ha fatto ballare tutto il pubblico dell’Ariston. Scopriremo insieme se questa decisione si rivelerà vincente per la finale, ma Giovanni Damian vuole essere protagonista in radio e non lo nasconde.

