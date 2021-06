Sangiovanni “Giulia Stabile mi ha scritto lettere d’amore”/ “Per non farci sentire..”

Sangiovanni torna a parlare della sua Giulia Stabile ad un mese dalla fine di Amici 2021 e dall’inizio della loro distanza e del suo rapporto nella vita vera. Molte volte si è parlato di una loro possibile crisi per via della lontananza e degli impegni che li tengono lontani e loro stessi spesso si sono dimostrati titubanti, ma ospite a radio DeeJay, proprio il cantante rivela alcuni dettagli che il pubblico non conosce e che riguardano le lettere d’amore che la ballerina ha continuato a scrivere per tenere nascosti alcuni sentimenti e non lasciarsi andare sotto l’occhio attento delle telecamere e del pubblico. Lui stesso ha ammesso che non c’è stata una lettera “del ‘ti vuoi mettere con me’?” ma che non sono mancate proposte e racconti privati.

Sangiovanni rivela in radio alcune cose inedite della sua storia con Giulia Stabile

In radio Sangiovanni ha raccontato ad Amici 2021: “Le lettere d’amore per Giulia? Sì ho visto che ne parlano in tanti. Sì è vero che me le scriveva. Perché poi noi avevamo pure i microfoni. Tutto quello che dicevamo veniva ripreso dalla telecamere e i microfoni. Diciamo che era impossibile non farsi sentire” poi ha ammesso che usavano le lettere proprio per “evitare che tutti sapessero”. E il loro contenuto? Su questo rimane sempre molto vago ma alla fine confida al pubblico qualche dettaglio in più: “Dentro si dichiarava, in una mi ha detto cosa le facevo provare, quali sentimenti le scatenavo. Ne ha scritte davvero tante. Però ti dico cosa mi diceva in segreto nell’ultima. Parlava di quello che poteva accadere in futuro tra noi fuori dal programma. Non so se io ci potessi essere ancora per lei. Era una bella lettera”. L’unica cosa che poi ci tiene a sottolineare è che nessuno ha chiesto all’altro di stare insieme visto che è una cosa che deve venire ed è venuta spontanea.

