Sangiovanni “Giulia Stabile? Sentirla non mi basta”/ Convivenza? “Troppo presto”

Continua a gonfie vele la storia d’amore nata nella casetta di Amici 20 tra Sangiovanni e la vincitrice Giulia Stabile. Un momento d’oro per il cantante e la ballerina che, tra i tanti impegni, riescono a trascorrere del tempo insieme. Eppure, la voglia di stare vicini è così tanta che si è creduto che i due potessero presto decidere di andare a convivere, nonostante la loro giovane età. D’altronde proprio Sangiovanni, in una recente intervista rilasciata al magazine Big, ha ammesso di voler trascorrere più tempo insieme a Giulia. “Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li voglio piú. – ha ammesso il cantante, come riporta LaNostraTv – Stare cosí tanto tempo con una persona ti lega. Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta. Qualcuno ci ha chiesto se abbiamo intenzione di andare a convivere, ma per quello é troppo presto”, ha però chiarito.

Giulia Stabile star a Una voce per Padre/ “Mia madre? Se oggi danzo lo devo a lei”

Sangiovanni, dall’amore per Giulia Stabile a quello per la moda

Insomma, per la convivenza è ancora presto, eppure il desiderio di ritagliarsi qualche spazio in più per stare insieme è tanta sia da parte di Sangiovanni che da parte di Giulia Stabile. Parlando poi dell’enorme successo che lo ha travolto una volta finito Amici, il cantante ha dichiarato: “Mi fa piacere ed é sicuramente una novitá per me, dopo tutti quei mesi di isolamento”. Sangiovanni, infine, si è fatto notare anche per i suoi look, aspetto che, ammette, “Mi piace molto. La moda é un’altra forma di espressione potentissima come la musica e mi piacciono i look forti, espressivi”, ha spiegato nel corso dell’intervista.

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni/ "Amici? Quando sono arrivato stavo male. Prima non sognavo, ora..."Sangiovanni "Soffrivo di ansia e paranoia"/ Psicoterapia e medicinali: "Un inferno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA