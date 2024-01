Sangiovanni ha tradito Giulia Stabile? / É bufera sugli ex Amici: la congettura, prima di Sanremo 2024

Amici 20: Sangiovanni e Giulia Stabile infiammano il gossip di un presunto triangolo, prima di Sanremo 2024

Sangiovanni, prossimo alla gara Big di Sanremo 2024, é al centro del gossip per la fine della lovestory con Giulia Stabile, conosciuta ad Amici 20. I due ormai ex fidanzati si conoscevano per la prima volta, per poi innamorarsi tra i banchi nella scuola più amata dagli italiani all’edizione di Amici 20, dove si classificavano rispettivamente secondo e prima classificata nonché vincitore di canto e vincitrice di ballo e vincitrice del montepremi alla finale del talent show. La lovestory nata al format di Maria De Filippi ha, chiaramente, rappresentato un elemento di influenza a beneficio del successo e della popolarità degli ex Amici.

Sangiovanni: "Sono sparito perchè mi stavo trascurando"/ "Mi sentivo svuotato, indifferente a tutto"

E, intanto, complice il joint-fandom che si chiede da tempo il motivo legato alla rottura tra gli ex Amici 20, Sangiovanni diventa protagonista di una clamorosa confessione nell’attesa per il debutto con “Finiscimi” al Festival di Sanremo 2024. Si tratta di un’intervista intimista che riaccende il gossip su un possibile tradimento, che possa aver innescato la crisi d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile, fino alla rottura. Dopo un recente avvistamento sospetto del cantante con la futura competitor sanremese Clara Soccini, cantante e attrice protagonista della serie TV e streaming cult di Napoli, Mare fuori.

Sangiovanni è fidanzato?/ Le voci sulla misteriosa Alessia dopo la rottura con Giulia Stabile

Tra le dichiarazioni rilasciate dall’ex Amici 20 e futuro Big di Sanremo 2024 verrebbe presto anticipato che Finiscimi sia una dichiarazione d’addio di Sangiovanni a Giulia Stabile. Come una sorta di liberazione, in una fusione di testo e musica. Anche perché, intanto, in una seconda intervista concessa a Il messaggero l’artista dagli occhi di ghiaccio parla di Finiscimi come «una lettera d’addio struggente, malinconica», oltre che come la chiusura di un capitolo con Giulia Stabile che i fan avrebbero voluto non finisse mai. «Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è e resterà per sempre il primo grande amore», dichiarava Giulia nel giugno del 2023, confermando la rottura con Sangiovanni.

Sangiovanni, silenzio rotto sulla storia finita con Giulia Stabile/ "Modo giusto per parlarne è una canzone"

Spunta la pista di un presunto tradimento

E i rumor sul sospetto tradimento alla base della rottura poi si fanno infuocati vista l’apparizione finita virale nel web delle immagini che ritraggono Sangiovanni in atteggiamenti intimi con Clara Soccini, futura competitor del cantautore a Sanremo 2024. Si parla dell’avvistamento dei due sospetti conoscenti intimi ad una serata di beneficenza organizzata da LuisaViaRoma e Unicef (nel corso della quale si è anche esibita Jennifer Lopez). In particolare desta particolare clamore un recente video che immortala Sangiovanni mentre sussurra delle parole all’orecchio della cantante attrice di Mare Fuori, Clara Soccini, che per gli utenti più malevoli -anche nel joint fandom degli ex Amici sui social- sarebbe la principale indiziata al titolo di possibile amante terza-incomoda tra Sangiovanni e Giulia Stabile. “Sangiovanni sta solo parlando…abbiamo esaminato foto e video…”, sentenzia di tutta replica la blogger Deianira Marzano nella caption di un fermo-immagine legato all’avvistamento curioso, tra le più recenti Instagram stories.

Un particolare, quello delle curiose immagini divenute virali, che infiamma la competizione di Sanremo 2024 in arrivo, oltre il gossip legato alle vite degli amati ex di Amici 20. E una domanda sorge ora spontanea: che gli ex Amici abbiano chiuso la loro storia d’amore per la pista del possibile tradimento?













© RIPRODUZIONE RISERVATA