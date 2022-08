Sangiovanni ha tradito Giulia Stabile?/ Spunta la foto del ‘bacio’ con Clara, ma la verità è…

Sangiovanni ha tradito Giulia Stabile? Una foto scatena il gossip

Domenica 31 luglio si è tenuto a Capri l’evento benefico di Unicef organizzato da LuisaViaRoma. Tante le star italiane e internazionali che hanno partecipato all’evento. Tra queste anche Sangiovanni che è però finito al centro di un gossip che ha fatto il giro del web. Tutto è partito quando un utente ha postato e iniziato a far girare sui social lo screen di un video in cui si vede Sangiovanni seduto ad uno dei tavoli dell’evento insieme a molte altre persone.

Al suo fianco c’è però una ragazza e, nel fermo immagine, i due sono girati l’uno verso l’altra e dalla posizione sembrano scambiarsi un bacio. L’immagine ha iniziato a fare il giro del web e molti l’hanno segnalata a Deianira Marzano che ha dunque riportato il gossip.

Sangiovanni e il bacio con Clara: la verità è…

La ragazza seduta al fianco di Sangiovanni è la cantante e attrice Clara Soccini, nota semplicemente come Clara. Va detto che l’immagine non ha un’ottima risoluzione, quindi può trarre facilmente in inganno. E infatti, Sangiovanni e Clara non si stanno scambiando un bacio, bensì stanno soltanto parlando. Una visione più attenta del video conferma infatti che non c’è stato alcun bacio tra i due: la stessa Deianira ha parlato successivamente di fake news. D’altronde Sangiovanni è ancora legato a Giulia Stabile, la cui relazione procede infatti a gonfie vele. I fan della coppia possono dunque tirare un respiro di sollievo: Sangiovanni non ha tradito Giulia con Clara e, anzi, le cose per la coppia vanno avanti serenamente.

