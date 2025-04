Sangiovanni ha una fidanzata? La rottura con l’ex Giulia Stabile

Stasera ad Amici, nella nuova puntata del Serale, non ci sarà spazio solo per le sfide tra i talenti in gara ma anche per un graditissimo ritorno sulla scena musicale italiana: quello di Sangiovanni. Il cantante, dopo un lungo stop dall’attività per prendersi cura di sé e della sua salute mentale, torna in televisione per presentare il suo nuovo singolo Luci allo xeno e lo fa in qualità di super ospite del talent che l’ha lanciato e reso popolarissimo nel giro di pochi anni.

Perché Sangiovanni e l'ex fidanzata Giulia Stabile si sono lasciati?/ "Quando finisce una storia..."

Riflettori dunque nuovamente puntati sul giovane cantante e, oltre alla carriera, in molti si domandano se ci sono sviluppi inerenti alla sua sfera più intima, quella della vita privata: Sangiovanni ha una fidanzata? Ebbene, i fan del programma sicuramente non possono non ricordare la lunga storia d’amore con Giulia Stabile, ex ballerina nonché vincitrice del talent nell’edizione 2020/21, la stessa in cui ha partecipato il cantante. La coppia è rimasta insieme sino al 2023, anno della rottura, ma ad oggi la vita sentimentale di Sangiovanni resta top secret.

Sangiovanni: malattia della depressione, perché si è ritirato e il ritorno sulle scene/ "Mi sentivo triste…"

Sangiovanni, vita privata top secret tra indiscrezioni e indizi social

In merito ad una presunta nuova fidanzata nella vita di Sangiovanni, al momento le informazioni e i dettagli sono pressoché inesistenti. Si era vociferato l’anno scorso di una presunta nuova fiamma al suo fianco, una ragazza di nome Solemary, con la quale il cantante sarebbe stato pizzicato in dolce compagnia; indiscrezione che tuttavia si è rivelata un fuoco di paglia, dal momento che non ha avuto effettivo riscontro nei mesi successivi.

Ad oggi, dunque, non è chiaro se Sangiovanni abbia una nuova fidanzata dopo l’addio a Giulia Stabile o se il suo cuore sia sentimentalmente libero. Lui stesso, d’altronde, ha preferito negli ultimi tempi conservare un estremo riserbo riguardo la sua vita privata, preferendo concentrarsi su se stesso e sul superamento del periodo buio, che ora è pronto a mettersi alle spalle per riprendere la sua attività musicale e tornare a cantare.

Sangiovanni, nuova fidanzata dopo la rottura con Giulia Stabile?/ Spunta qualche indizio ma...