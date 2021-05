Sangiovanni/ Irrompe in vetta alla classifica e dimentica Giulia Stabile dopo Amici 2021?

Sangiovanni ospite oggi a Verissimo una settimana dopo la fine di Amici 2021

La scorsa settimana Sangiovanni stava rincorrendo il sogno di vincere Amici 2021 mentre oggi lo vedremo nel salotto di Silvia Toffanin, lo stesso che lo ha ospitato sabato scorso a poche ore dalla finale, pronto a raccontare questa sua prima settimana da star. Usciti dall’involucro di Amici, i ragazzi adesso devono andare avanti per la loro strada e lo stesso tocca fare a Sangiovanni che nelle scorse ore si trovava a Roma proprio ospite degli studi di Uomini e donne insieme alla sua Giulia Stabile, il successo adesso li cambierà e li allontanerà? La prima ad ammettere che adesso le cose non sono più come prima è stata proprio Giulia Stabile a Verissimo che ha rivelato che dopo Amici è tutto più complicato per via della distanza a cui non erano abituati da quando stanno insieme. La cosa potrebbe risolversi con una convivenza lampo ma sembra che i tempi non siano ancora maturi per questo.

Sangiovanni e Giulia Stabile è crisi?/ "Lui è stato il mio tutto", la lontananza li dividerà?

Sangiovanni vola alto in classifica, questo lo allontanerà da Giulia Stabile?

Dall’altra parte il successo lo ha già travolto. Sangiovanni vola alto con la sua Lady e anche con il suo primo disco che è già entrato in classifica piazzandosi al primo posto e confermando così il parere dei giudici di Amici 2021 e spazzando via ogni polemica riguardo ai presunti favori ricevuti. Ciliegina sulla torta è il suo ultimo successo. Dopo l’incredibile risultato di “Gucci bag”, “Lady” e “Tutta la notte”, Sangiovanni è pronto ad andare oltre annunciando anche che il suo nuovo singolo, Malibù, lanciato qualche giorno fa, è già primo nella classifica dei singoli. Il successo dopo Amici 2021 quindi continua ma questo lo porterà lontano dalla sua Lady? Lei sogna Los Angeles e lui è molto impegnato e tra poco con la riapertura dei concerti e la possibilità di incontrare i fan tutto si complicherà, la loro storia è destinata a finire?

