Sangiovanni “La mia musica può sembrare leggera invece…”/ Metterà a tacere le critiche?

SANGIOVANNI AI TIM MUSIC AWARDS 2022

Ci sarà anche Sangiovanni nel ricco cast di artisti che saliranno sul palco dei Tim Music Awards, la festa della musica italiana che celebrerà gli album di maggior successo dell’ultimo anno nell’arco di due serate, il 9 e 10 settembre. E certamente Giovanni Pietro Damian, nome di battesimo del 19enne cantante vicentino, è stato uno dei protagonisti indiscussi degli scorsi mesi, tra il successo dell’album d’esordio “Cadere Volare”, arrivato dopo l’ep omonimo del 2021, e la partecipazione al Festival di Sanremo dove ha ottenuto un inaspettato e lusinghiero quinto posto col brano “Farfalle”, diventato nel frattempo una delle hit del 2022.

In attesa di seguire l’ospitata di Sangiovanni ai Tim Music Awards, possiamo ripescare una sua recente intervista che allo stesso tempo spiega bene i motivi del suo repentino successo dopo la fortunata partecipazione ad “Amici” di Maria De Filippi ma è anche un atto di difesa artistico nei confronti dei suoi detrattori. “La mia musica può sembrare leggera a un primo ascolto, nel senso più superficiale del termine… Ma questa è anche la mia forza” ha spiegato Giovanni, aggiungendo che nello scrivere e comporre il suo obbiettivo è ricercare la leggerezza e per farlo “spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni”. Non solo: a detta del 19enne veneto, anzi proprio per comunicare sensazioni profonde a volte è necessario un pizzico di “leggerezza”. Basterà a mettere a tacere le critiche?

SANGIOVANNI E LA FIDANZATA GIULIA STABILE: SIPARIETTO SOCIAL CON UNA FAN

Intanto, negli ultimi tempo Sangiovanni è diventato anche uno degli ‘obbiettivi’ (in senso buono) del gossip nostrano: la sua relazione con Giulia Stabile, di un anno più grande e vincitrice da ballerina della ventesima edizione di “Amici”, è costantemente coperta mediaticamente e le dichiarazioni della ragazza che dice già di volere una famiglia hanno rinfocolato il gossip su possibili decisioni all’orizzonte. “Sono giovanissima ma voglio una famiglia (…) Quello con Sangiovanni è solo il primo amore… ma non conta soltanto la giovane età: conta che tipo di persona hai a fianco” ha spiegato la Stabile, rilasciando poi un’altra dichiarazione molto sibillina. “L’ho conosciuto a un’età consapevole e sono consapevole che sia per me la persona giusta: quindi, se me lo chiedi, ti dico che sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia…”.

E a proposito proprio di Giulia Stabile, negli ultimi giorni lei e Sangiovanni sono stati protagonisti di un piccolo siparietto social, nato da un simpatico commento di una delle fan del giovanissimo cantautore sul suo profilo. Di fronte alla battuta di una ragazza che aveva affermato che “andrebbe in auto con Sangiovanni”, la compagna dell’artista vicentino non se l’è tenuta e, pur senza mostrare gelosia, ha replicato pubblicamente all’aficionada. Ricorrendo all’ironia che la contraddistingue da sempre, Giulia le ha risposto mettendola in guardia: “Non entrare che non ha la patente” ha scritto la ballerina, suscitando la reazione divertita di altri utenti e l’inevitabile profluvio di battute a carico del povero fidanzato.











