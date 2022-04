Sangiovanni: la parola neg*o in una sua canzone/ É polemica: “Un ragazzino…”

Sangiovanni, nel giorno in cui torna come ospite al serale di Amici 21, viene travolto dalle polemiche. Il giovane artista nato proprio nella scuola di Maria De Filippi e che ha già debuttato sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Farfalle” sta per tornare sul mercato discografico con un nuovo album dal titolo “Cadere volare” in cui ha tirato fuori anche la sua parte più intima. Tanta curiosità intorno alle 12 nuove tracce con cui Sangiovanni si prepara a scalare le classifiche. In attesa, tuttavia, come reagirà il pubblico di fronte al suo nuovo disco, Sangiovanni sta facendo i conti con una vera e propria bufera che ha scatenato il testo di una sua canzone.

Giulia Stabile, la fidanzata di Sangiovanni/ Un viaggio per il primo anniversario

A scatenare i commenti furiosi del popolo di Twitter è la n-word presente nel testo di una canzone di Sangiovanni. Molti utenti non hanno affatto apprezzato l’utilizzo di tale parola da parte dell’artista e sono tanti i commenti contro tale scelta.

Sangiovanni, la parola “negr*” scatena la polemica su Twitter

Sangiovanni finisce tra le tendenze di Twitter per aver utilizzato la n-word nel testo di una sua canzone. Scelta condannata da tantissimi utenti che, sul famoso social network, si scagliano contro il giovane artista. C’è chi considera Sangiovanni troppo giovane per lanciare messaggi come quelli che sta provando a lanciare con la sua musica e chi, invece, tira in ballo Pio e Amedeo quando, nel corso del programma Felicissima Sera, attraverso un lungo discorso, portarono in prima serata l’utilizzo di alcune parole considerate politicamente scorrette.

Sangiovanni, perché ha tagliato i capelli?/ "Mi sentivo poco curato, alla deriva"

Ma cosa dice esattamente Sangiovanni nella canzone? Come riporta Blogtivvù, il cantante dice: “Potrei finire in carcere se dicessi la n word perché ormai non si può più dire un cazz*.

sangiovanni il ragazzino bianco eterosessuale che vuole rivoluzionare la società con lo smalto per i diritti lgbtq+ e dire la n word nelle canzoni per promuovere il concetto pio e amedeiano del non sono le parole ma le intenzioni forse era meglio fermarsi a una bag di gucci — 𝕁𝕆ℝ𝔻𝔼𝔼ℕ | 𝕄𝕆☾ℕ𝕂ℕ𝕀𝔾ℍ𝕋 𝔼ℝ𝔸 (@JordeenFairy) April 8, 2022

Nel contesto del brano Sangiovanni dice “potrei finire in carcere se dicessi la n word perchè ormai non si può più dire un cazzo”. Stesso concetto di Pio e Amedeo, uguale. Grande falsità tra l’altro dato che la sta usando liberamente in un brano. Ok la buona fede, ma non ci sta. SANGIOVANNI A BATTITI LIVE, IL VIAGGIO DELLA MUSICA/ "Il successo? Cerco di..." — AlanParrish 58 (@alanparrish58) April 8, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA