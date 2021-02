Sangiovanni lascia Giulia Stabile ad Amici 2021/ Fatale la gelosia di lei: “Enula…”

Sangiovanni lascia Giulia Stabile. Tra la ballerina e il cantante della scuola di Amici 2021 è scoppiata prima la crisi e poi è arrivata la decisione inaspettata del giovane cantautore. Nel daytime trasmesso oggi, giovedì 18 febbraio, su Italia 1, di fronte all’avvicinamento di Sangiovanni ad Enula, Giulia non è riuscita a nascondere la propria gelosia. La ballerina si è lamentata con Alessandro non riuscendo, tuttavia, a parlarne tranquillamente con Sangiovanni. Di fronte alla chiusura della ballerina, il giovane cantautore ha deciso di affrontare il discorso. “Con Enula c’è un rapporto come se fossimo fratello e sorella. La tua gelosia è insensata. Sono le 4.45 e stiamo svegli a parlare di caz*ate. Siamo ad Amici per cantare a ballare. Non voglio sprecare tempo ed energie per queste cose”, afferma Sangiovanni durante un duro confronto con la ballerina che, rendendosi conto del momento di crisi che sta vivendo il suo rapporto di coppia, ha deciso di affrontare di petto la situazione.

SANGIOVANNI CHIUDE CON GIULIA STABILE AD AMICI 2021

Sangiovanni ha deciso di chiudere la sua storia con Giulia Stabile per non togliere tempo ed energie alla musica, il vero motivo per cui ha scelto di partecipare ad Amici 2021. “Io provo le stesse cose per te quando ti guarda, ma le cose che mi piacevano più di te erano la leggerezza, la serenità, la tranquillità. Ultimamente queste cose si sono perse nel nulla. Non vedo più tranquillità tra me e te. Abbiamo parlato fino alle cinque del mattino della tua gelosia insensata che hai per una persona qui dentro che non è altro che una persona con cui parlo. Io sono qua per la musica e non voglio pensare a queste cose e per te dev’essere lo stesso. Devi ballare che è tre volte più importante”, ammette Sangiovanni chiudendo la storia. “Non ho mai voluto farti del male”, ha aggiunto il cantante.



