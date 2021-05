Sangiovanni: “Le diversità? Spero di aiutare con le mie parole”/ “Sono un timido…”

E’ un momento magico per Sangiovanni che, senza aver vinto Amici 2021 dove ha trionfato la fidanzata Giulia Stabile, sta vendendo tantissimi dischi e scalando le classifiche italiane. Nuovo fenomeno della musica italiana, Sangiovanni si è raccontato in una diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti de Il fatto quotidiano. Sono stati tanti i temi affrontati dal 18enne che, attraverso le parole delle sue canzoni, invita i giovani ad accettarsi. Uno dei temi a cui Sangiovanni, nonostante la giovane età, tiene particolarmente, è la diversità. A tal proposito, nel corso della lunga chiacchierata fatta con Claudia Rossi e Andrea Conti, dice: “Il diritto di essere diversi, credo che la mia musica sia anche un messaggio in questo senso, perché non è sempre facile soprattutto per chi come me è nato in contesti di provincia. Spero che le mie parole aiutino che si sente diverso e non ha il coraggio di dirlo per paura di non essere accettato”.

Sangiovanni e il rapporto con i fan

Dopo la finalissima di Amici 2021, Sangiovanni non ha avuto il tempo di metabolizzare ciò che gli sta accadendo. L’avventura nella scuola di Maria De Filippi ha cambiato la sua vita e, girando l’Italia per i firmacopie, ha avuto la possibilità di toccare con mano l’affetto delle persone. Tuttavia, Sangiovanni ammette di essere profondamente timido nel rapporto con gli altri. Ad Andrea Conti che gli chiede se l’amore dei fan lo imbarazzi, infatti, risponde: “Nella mia vita privata sono molto timido, molto chiuso. Però, vedere i fans è come incontrare delle persone che conosco già. Sono delle persone che mi permettono di fare questo e quindi vederle è un’emozione grandissima. Poi arrivano con un sacco di gioia che mi trasmettono e che tengo dentro di me”, ammette il giovane artista. Cliccate qui per vedere il video.

