Sangiovanni “Madame la prima persona che ha creduto in me”/ “Dopo Amici 2021 sogno..”

Secondo classificato ad Amici 2021, vincitore della categoria canto, Sangiovanni sta vivendo giorni frenetici ma ricchi di soddisfazioni. Sono in tanti a seguirlo e apprezzare la sua musica e, ospite a RTL 102.5, si dice molto orgoglioso del riscontro che sta ottenendo la sua musica: “è una raccolta dei pezzi che ho fatto ad ‘Amici’ e contiene anche ‘Malibù’ il mio ultimo inedito uscito insieme all’EP il 14 maggio e anche la cover ‘Maledetta Primavera’, una delle tante che ho fatto ad ‘Amici’, l’ho riscritta e riarrangiata.”. Ammette di avere o un grande desiderio: con Madame e Jovanotti. “Desidero tantissimo collaborare con Madame, un po’ per l’amicizia che c’è e anche perché è l’artista donna che sento più vicino a me come sound e come messaggi di musica, sicuramente arriverà qualcosa con lei. – così svela che – Quando io ho cominciato a fare musica, Madame è stata la prima persona a credere in me, mi ha scoperto, mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha aiutato tanto”.

Sangiovanni: “Sogno di collaborare con Jovanotti”

Sangiovanni vorrebbe collaborare anche con “Jovanotti che per me è l’olimpo della musica italiana per il linguaggio semplice e diretto, sul fronte internazionale sicuramente Justin Bieber”. Parlando del grande successo ottenuto finora, il cantante di Amici rivela di esserne stupito: “Non mi aspettavo così tanta gente che mi seguisse, uscire poi da casa e vedere così tante persone dopo mesi che non vedevo nessuno, è stata una figata, bellissimo”. Dopo Amici 2021 si pensa al futuro: “Ho tante idee, non vedo l’ora di lavorare, di fare nuova musica, stare in studio non ho ancora avuto tempo di farlo perché sono in giro, è una chiusura che mi manca, scrivere un pezzo mio dall’inizio alla fine, incontrare i produttori e lavorare con loro”.

