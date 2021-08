Sangiovanni/ “Malibu? C’è anche un nuovo singolo, è già tutto pronto”

Sangiovanni torna sul palcoscenico di Battiti Live con la super hit “Malibu”. Il secondo classificato ad Amici 21 sta vivendo un momento di grandissimo successo: il suo album è il più venduto dell’anno e i suoi singoli sono tra i più suonati nelle radio e tra i più ascolti in streaming. Intervistato da Radio Italia, il giovane cantautore ha parlato proprio di questo momento magico dicendo: “non c’è una ricetta per vivere il successo. Ognuno lo vive a modo proprio: io ho i miei momenti migliori e peggiori, sicuramente non è facile quando la tua vita cambia radicalmente. Io sono entrato nel mondo parallelo Amici e, quando sono uscito, era tutta un’altra cosa. È strano”.

Giulia Stabile, fidanzata SanGiovanni/ "Sarò inviata a Tu si que Vales e ad Amici..."

Non solo, il cantante ha parlato anche del suo ritorno a casa dopo il grande consenso riscontrato nel talent Amici di Maria De Filippi. Ad aspettarlo non solo la famiglia, ma gli amici: “alcuni li ho ritrovati, alcuni sono cambiati, altri purtroppo non ho il tempo di sentirli. Però ci sono tante persone che mi supportano e mi vogliono bene”.

Giulia Stabile, esibizione durante live di Sangiovanni/ Video “è stato emozionante…”

Sangiovanni è tempo di live con il “Sangiovanni Summer Tour”

Intanto per Sangiovanni è arrivato il momento di debuttare sui palcoscenici italiani con il “Sangiovanni Summer Tour” in partenza il 23 agosto da Lecce. Tra le date c’è anche Vicenza, la sua città natale e non nasconde l’entusiasmo e l’emozione per questa tappa: “a Vicenza sarà bello, bellissimo. La mia prof d’italiano mi scrive… Ma io ho sempre scritto meglio le canzoni dei temi, forse non venivano troppo capiti! Avrei voluto scrivere su quello che volevo, invece c’era sempre la traccia da seguire”. Un successo straordinario per il giovane cantante che interrogato sul suo futuro ha detto: “tra 10 anni non so dove sarò, ma spero di aver fatto delle cose positive nella mia vita. In 10 anni, spero di aver fatto almeno 4 o 5 album e di aver firmato tanti autografi”.

Sangiovanni e Giulia Stabile, niente crisi dopo Amici/ Vacanza d'amore in Sardegna

Infine il cantante di Amici ha anche rivelato di essere già al lavoro su nuovi brani: “appena uscito dal percorso che ho fatto, ho iniziato a scrivere e lavorare tantissimo. Ho fatto molte sessioni in studio e sono venuti fuori pezzi interessanti che andranno in un progetto più grande. C’è anche un nuovo singolo, è già tutto pronto!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA