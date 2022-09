Sangiovanni, malore prima del concerto “Fitte allo stomaco”/ Le scuse: “Mi dispiace…”

Malore per Sangiovanni: concerto annullato

Un malore ha colpito Sangiovanni che è stato costretto ad annullare il concerto in programma domenica sera a Cremona. Una decisione resa necessaria a causa di una serie di fitte allo stomaco che hanno impedito all’ex allievo di Amici di presentarsi sul palco davanti ai propri fan. “Purtroppo soffro di dolori e fitte allo stomaco da un anno e mezzo. Ho fatto delle cure. In alcuni momenti ne ho sofferto di più, in altri di meno. Non sono mai andato a farmi visitare: a volte pensi sia colpa di qualcosa che hai mangiato, dello stress o dell’ansia. Ho sempre trascurato tutto questo per dedicarmi al lavoro e alla musica”, ha spiegato il cantante che, nelle scorse ore, non ha potuto ignorare le fitte.

Pamela Prati concorrente ufficiale Grande Fratello Vip 7/ "Per partecipare ha ritirato querela alla D'Urso"

“Ero pronto vestito con le cuffie, stavo per salire sul palco, ho sentito queste fitte fortissime allo stomaco. Sono tornato in camerino. Purtroppo anche con l’aiuto dei paramedici non è passato. Mi hanno controllato tutti i valori, la pressione, ecc. Era tutto a posto. Nessuno aveva un farmaco o un medicinale che facesse al caso mio. Non erano solo fitte allo stomaco, avevo anche tanta nausea”, ha aggiunto Sangiovanni spiegando di aver provato fino all’ultimo prendendo anche dei farmaci che, però, non l’hanno aiutato.

Concorrenti Grande Fratello Vip 7, chi sono?/ Cast quasi ufficiale: Federico Fashion Style, Marco Bellavia e…

Le scuse di Sangiovanni ai fan

Dopo aver spiegato cosa gli è successo, Sangiovanni ha chiesto scusa ai fan dicendosi dispiaciuto per aver deluso tutte le persone che erano pronte a cantare tutte le sue canzoni. “Più mi muovevo più avevo i conati. Non sarei riuscito a cantare. Non era bello salire sul palco per rischiare di doverne scendere poco dopo. Vi avevo già fatto aspettare molto tempo. L’organizzazione e il mio team hanno deciso di rinviare il concerto a oggi stesso. Mi dispiace davvero tantissimo per tutte le persone che avevano preso il biglietto e che hanno speso soldi per spostamenti vari. Mi sento in colpa per quello che è successo”, ha detto ancora il cantante.

"40% italiani non sa chi votare"/ Ghisleri: "50% con paura bollette e crisi energia"

Sangiovanni ha poi recuperato il concerto spiegando a tutti di poter chiedere il rimborso del biglietto in caso di impossibilità a partecipare allo show.













© RIPRODUZIONE RISERVATA