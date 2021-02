Sangiovanni molla Giulia Stabile per Enula/ “Non ti ho mai voluto fare del male..”

Il nuovo volto di Amici 2021 che sembra un po’ Uomini e donne continua a mettere in subbuglio i fan sui social e anche oggi, a poche ore dalla puntata del programma, ecco che tutti si raccolgono sui social per commentare ancora il plot twist delle scorse ore ovvero quello che ha portato Sangiovanni a mollare Giulia Stabile per la nuova cantante del programma, Enula. A quanto pare la storia d’amore nata nella scuola di Amici tra Sangiovanni e Giulia Stabile è giunta al capolinea proprio per colpa della ballerina, almeno secondo il cantante, rea di essere davvero troppo gelosa. Tutto è nato nel momento in cui proprio la ballerina, parlando con Alessandro ha ammesso di avere dei dubbi sull’amicizia tra Sangio ed Enula e così il cantante è andato su tutte le furie: “Devi sempre pensare male. Gelosia assurda, con Enula il rapporto è come fratello e sorella”.

Sangiovanni molla Giulia Stabile per Enula? Dopo la lite…

Poi Sangiovanni inveisce contro di lei ad Amici 2021 accusandola di non parlare mai con lui, anzi, di andarsene in giro dicendo cose senza mai affrontare il discorso per davvero ma poi lei subito ha tentato di giustificarsi: “Eri impegnato con altre persone, stavi già parlando con un’altra persona, con Enula. Non capisco tutto questo contatto che prima non c’era ed adesso tutto d’un tratto, è esagerato”. Alla fine, dopo l’ennesima discussione, Sangiovanni ha deciso di chiudere con lei per evitare proprio ogni distrazione nella scuola e, soprattutto, perché si è accorto del cambiamento avuto dalla ballerina in queste settimane: “Quello che mi piaceva di te era la leggerezza e la tranquillità. Ma non ci sono più. Io sono qua per la musica”. Come finirà tra loro adesso?



