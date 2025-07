Sangiovanni è di nuovo innamorato? Dopo la rottura dolorosa con l'ex Giulia Stabile, il mistero sulla nuova fidanzata: c'è qualcuno nella vita del cantante?

La vita amorosa di Sangiovanni continua ad incuriosire il mondo del gossip, anche se il cantante fa di tutto per mantenere al riparo la sua privacy. D’altra parte – al di là del fatto che oggi ci sia una fidanzata nella sua vita – ha pagato uno scotto troppo alto con l’ex fidanzata Giulia Stabile. Una storia d’amore finita inevitabilmente sotto i riflettori, perché nata sotto le telecamere di Amici, e poi terminata nel peggiore dei modi, con una rottura che ha lasciato ferite profonde ad entrambi.

“Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici, ma cerchiamo di viverci la nostra relazione come se fossimo due ragazzi che non fanno questo mestiere”, aveva spiegato lui speranzoso in una intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2022.

All’epoca tutto procedeva ancora per il meglio tra i due ex concorrenti di Amici, poi però Giulia e Sangiovanni hanno preso strade diverse. Non sono mai stati chiariti del tutto i motivi della fine del loro amore, ma pare semplicemente fosse finito il sentimento che li univa.

La coppia si è detta addio a giugno 2023 e i fan si domandano se sia arrivata una nuova persona nella vita di Sangiovanni nel corso di questi due anni. Al momento non sembra esserci traccia di una nuova fidanzata, ma con l’estate ormai alle porte gli occhi del gossip restano più che mai aperti. Dunque, chissà che nelle prossime settimane non possa arrivare l’amore nella vita del cantante, ammesso e non concesso che non ci sia già.

L’ultima volta che Sangiovanni parlò di amore e sentimenti era proprio a Sanremo 2024, con quella che lui definì la sua lettera d’addio per l’ex fidanzata Giulia. Anche la Stabile, dopo la rottura, confessò a Verissimo di aver sofferto terribilmente la fine del loro amore. Oggi però la loro storia fa parte del passato.

