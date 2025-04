C’è una nuova fidanzata nella vita di Sangiovanni? Il quesito assilla i fan del cantante e gli appassionati di gossip che, dopo la rottura con Giulia Stabile, hanno seguito con grande curiosità le evoluzioni sentimentali del cantante. Nel frattempo l’ex talento di Amici ha dovuto fare i conti con un momento di profondo disagio personale, che lo ha costretto al ritiro dalle scene musicali per oltre un anno. In questi mesi, tuttavia, sono circolate voci relative ad una presunta nuova fidanzata.

Si era parlato di una ragazza di nome Solemary al fianco di Sangiovanni, con tanto di conferme arrivate dall’esperta di gossip Deinaira Marzano, che mostrò il ragazzo vicentino in compagnia di questa bella ragazza. Un indizio che aveva fatto ben sperare ma che poi non avrebbe avuto seguito. Il condizionale è d’obbligo perché in questi mesi, per un motivo o per l’altro, Sangiovanni ha mantenuto massimo riserbo sulla vita privata.

Sangiovanni, dall’amore finito con l’ex Giulia Stabile ad una nuova fidanzata?

Di sicuro la precedente relazione con l’ex fidanzata Giulia Stabile, aveva lasciato strascichi importanti. Non a caso, proprio alla ragazza incontrata sui banchi di Amici, Sangiovanni aveva dedicato il brano Finiscimi, il pezzo portato al Festival di Sanremo che lo stesso cantante definì come “una lettera d’addio struggente, malinconica, a Giulia Stabile”.

I motivi della rottura non sono mai stati chiariti del tutto, anche se stando alla versione dell’ex fidanzata di Sangiovanni, non ci sarebbe nessun intrigo dietro la fine del loro amore. Semplicemente un epilogo poco felice, dopo una storia che aveva regalato grandi emozioni ad entrambi. “Posso solo dire che per me lui è e resterà per sempre il primo grande amore”, disse la ragazza in una toccante intervista a Vanity Fair. Il resto è storia.

