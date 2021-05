Sangiovanni o Giulia vincitore Amici 2021/ Sui social “Lo trattano come poeta ma…”

Un finale scontato quello di Amici 2021, visto che la finalissima vede contrapposti Giulia Stabile e Sangiovanni per il titolo di vincitore. Questo però non vuol dire che sia gradito. Sui social, infatti, il dibattito verte proprio su questo. “Ma tu guarda, sfida finale tra Giulia e Sangiovanni! Pazzesco, non se lo sarebbe aspettato nessuno”, scrive un utente. Questo è solo uno dei tanti messaggi sul tema. C’è addirittura chi ha evidenziato il fatto che Maria De Filippi a inizio puntata ha letto la lettera di Sangiovanni tra quelle scritte dai finalisti di questa edizione del talent, quasi a insinuare una preferenza della conduttrice per il giovane cantante rispetto agli altri concorrenti. Spostando il mirino sul gradimento social, si scoprono dunque delle sorprese: ad esempio, le critiche ai giornalisti che per la maggior parte hanno espresso la loro preferenza per Sangiovanni. Inoltre, dai pronostici era emerso che poteva esserci una sfida più combattuta con Aka7even, anche se al momento non ci sono elementi per ritenere se lo sia stata o meno.

Sangiovanni o Giulia vincitore di Amici 2021: le reazioni social

“Sangiovanni vincitore della categoria canto dopo che sono 7 mesi che lo pompano, che lo trattano come il poeta della nuova generazione e che gli fanno scrivere la lettera di apertura della finale”, una delle critiche che si trovano su Twitter. Così va in scena uno strano fenomeno, ma molto comune sui social. Finisce in tendenza Sangiovanni, ma poi approfondendo il trend topic si scoprono più critiche che complimenti. Dunque, volendo azzardare un’ipotesi, al momento sembra più proiettata verso la vittoria di Amici 2021 Giulia Stabile, che invece col suo talento unisce tutti. Lo ha fatto anche con i professori di Amici 2021. Lo stesso non si può dire di Sangiovanni, che dunque pur essendo indicato quale favorito al titolo di vincitore di Amici 2021, sembra dover fare i conti con le perplessità che stanno emergendo sui social. Ma il successo è un’altra cosa e il gradimento che stanno riscuotendo le sue canzoni non sembra affatto in discussione. Lui dal canto suo ha già anticipato il suo pronostico: “Quella è tua”, ha detto a Giulia indicando la coppa.

