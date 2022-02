Sangiovanni, omaggio a Giulia Stabile sul green carpet/ Collana con dedica romantica

Durante la sfilata di ieri sul tappeto “green” del Festival di Sanremo 2022, l’artista Sangiovanni, uno dei 25 big in gara, ha voluto omaggiare in maniera molto romantica la sua Giulia Stabile, ballerina e conduttrice di Tu Si Que Vales. I due si sono conosciuti presso la scuola di Amici di Maria De Filippi, e sono quindi insieme da un annetto a questa parte, e il loro amore va a gonfie vele. Lo si è capito anche dalla dedica che il giovane artista vicentino in gara a Sanremo ha esibito per omaggiare la sua dolce metà. Nel dettaglio, si è trattato di un gioiello, precisamente un girocollo, i cui ciondoli compongono appunto il nome della fidanzata Giulia Stabile.

Non è la prima volta che Sangiovanni esibisce questo prezioso monile, visto che l’artista vicentino lo aveva già mostrato, come sottolineato da Il Fatto Quotidiano, durante l’esibizione a Sanremo Giovanni 2022. Non è da escludere quindi che, oltre ad essere un gioiello importante dal punto di vista effettivo, lo stesso possa essere anche una sorta di portafortuna. Sangiovanni lo ha esibito ieri sera, in occasione della classifica sfilata sul tappeto rosso (che quest’anno è diventato green come voluto da Eni per una scelta ambientalista), che si tiene ogni anno prima dell’inizio dello show.

SANGIOVANNI, COLLANA CON DEDICA D’AMORE A GIULIA STABILE: IL LOOK SCELTO PER IL GREEN CARPET

Come ricorda ancora Il Fatto, Sangiovanni è un’icona genderless, in quanto ama vestirsi senza categorizzarsi, mescolando quindi diversi stili e vestiti da donna e da uomo. Dallo smalto sulle unghie alla gonna color rosa, si tratta di uno stile che rispecchia in pieno la sua fluidità, e molto in voga soprattutto nella Generezione Z, i giovani d’oggi.

Ieri, per il green carpe sanremese, Sangiovanni ha scelto un outfit con effetto “metallizzato”, firmato da Diesel: il ragazzo ha infatti sfilato per le vie della città con una giacca argento, dei pantaloni lucidi e delle scarpe nere. Ma il dettaglio più bello era senza dubbio il gioiello dedicato alla sua Giulia…

