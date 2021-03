Sangiovanni, perché indossa lo smalto ad Amici 2021?/ Stile genderless: ecco cos’è

È uno degli allievi di Amici 2021 più amati e, per tanti, è anche il papabile vincitore di questa edizione. D’altronde Sangiovanni ha mostrato non solo di avere talento ma anche di portare in scena uno stile tutto suo. I look di Sangiovanni ad Amici sono certamente particolari, anche se l’aggettivo più azzeccato è colorati. I suoi cappellini sempre abbinati ad outfit che spaziano dal giallo al rosa sono poi sempre abbinati ad un altro particolare accessorio: lo smalto.

Sono tanti i telespettatori del talent condotto da Maria De Filippi ad aver notato che Sangiovanni (e come lui anche Aka7even) portano lo smalto, spesso anche con disegni o di vari colori. Si tratta oggi di una vera e propria tendenza che ha in se un significato per preciso ed importante.

Sangiovanni e lo smalto: cos’è lo stile genderless

Quello portato in scena ad Amici 2021 da Sangiovanni è lo stile genderless, un termine oggi molto usato nel mondo della moda che indica la libertà da una precisa identità di genere (inteso come uomo o donna). Uno stile adottato ormai da artisti di tutto il mondo, da Harry Styles ad Achille Lauro. Significa indossare abiti androgini, che non indicano un’appartenenza specifica ad un genere. Così un artista uomo può indossare un capo considerato femminile o un accessorio, e viceversa. Così come lo smalto, per convenzione indossato dalle donne, è oggi una vera e propria tendenza anche negli uomini. Sangiovanni, ad esempio, lo ha dunque adottato come elemento fisso del suo look.

