Sangiovanni piange ai Seat Music Awards/ “Il mondo ha bisogno di amore”

Lacrime per Sangiovanni sul palco dei Seat Music Awards

Sangiovanni è stato uno degli ospiti della prima puntata dei Seat Music Awards. Al momento della premiazione, subito dopo aver cantato Malibù, l’artista non è riuscito a trattenere le lacrime: l’affetto del pubblico, che ha iniziato a intonare alcuni versi della sua canzone, ha contribuito enormemente ad aumentare l’emozione in lui, già molto ‘provato’ dal fatto di trovarsi per la prima volta su un palco importante come quello dell’Arena di Verona.

Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ La ballerina: "sono molto innamorata di lui"

Sangiovanni si commuove sul palco dei Seat Music Awards: la reazione dei conduttori

“Questo è amore, il mondo ha bisogno di amore. Sono davvero soddisfatto e orgoglioso”, ha detto Sangiovanni, commentando la reazione delle fan. Sia Vanessa Incontrada che Carlo Conti non hanno potuto fare a meno di notare gli occhi lucidi del cantante, e Conti è intervenuto mettendogli semplicemente una mano sulla spalla.

