Sangiovanni piange per la sorpresa della sorella ad Amici/ Nata la nipotina Ginevra

Ultime emozioni per Sangiovanni prima della finale del serale di Amici 2021. Dopo Deddy, Aka7even, Alessandro e Giulia, anche Sangiovanni ha potuto rivedere un membro della sua famiglia. Nella scuola, così, a sorpresa, è arrivata la sorella del giovane cantautore che, d’accordo con la produzione, si è travestita per non farsi riconoscere subito. Il momento è stato trasmesso durante l’ultimo appuntamento con il daytime di Italia 1. Il finalista di Amici viene chiamato dalla costumista per le prove costumi della finale, ma non sa che l’assistente è proprio la sorella. Quando la riconosce, prima di andare da lei per salutarla, non trattiene le emozioni. “Non farmi piangere, ho pianto tutta la settimana”, ha detto il cantante che è separato dalla sorella da un vetro. Emozionati e felici, Sangiovanni e la sorella si raccontano cos’è successo nell’ultimo periodo in cui sono stati lontani.

Amici 2021 serale ed.20, finale/ Diretta e vincitore: Deddy, Sangiovanni, Aka7even, Giulia e Alessandro

Sangiovanni conosce la nipotina Virginia

Sangiovanni si emoziona di fronte alle foto della nipotina Virginia che potrà avere tra le braccia solo dopo la finale del serale di Amici 2021. “Sono diventata mamma“, gli dice la sorella mostrandogli le tenere foto della sua bambina. “E’ bellissima”, dice Sangiovanni. “Perchè tremi così tanto? Sono sempre lo stesso”, dice ancora. “Non ti vedo da un sacco di tempo. Non vedo l’ora di rivederti a casa e riabbracciarti. Siamo tutti orgogliosi di te. Sei maturato e cresciuto. Ti sei confrontato con tante persone. E’ stata una bellissima esperienza e sicuramente te la porterai per sempre”, dice la sorella. “E’ stata un’esperienza dura, ma bellissima. E’ stato anche un percorso umano e sono sempre stato me stesso, nel bene e nel male”, afferma Sangiovanni. “Sei un piccolo genietto“, dice ancora la sorella prima di salutarlo augurandogli un grosso in bocca al lupo per la finale.

Amici 2021 ed 20/ Anticipazioni puntata oggi, 14 maggio: addio casetta!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

LEGGI ANCHE:

Tancredi "Interesse speciale per Aka7even? Siamo solo amici"/ Dopo Amici 2021..

© RIPRODUZIONE RISERVATA