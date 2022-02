Sangiovanni, polemiche su Twitter/ “Covid premonizione della Guerra”: ma i fan…

Scontro inaspettato su Twitter tra Sangiovanni e alcuni suoi followers. Il cantante, come tanti in questi giorni, ha parlato sui propri canali social di quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina, con una guerra in corso che arriva proprio dopo due anni dolorosi e difficili a causa della pandemia. Il giovane cantautore, protagonista di Amici e poi di Sanremo 2022, ha fatto un parallelo proprio tra le due situazioni, mettendo a confronto quanto successo in questi ultimi due anni.

“Siamo corsi a queste armi due anni fa come se fosse un anticipazione di ciò che sarebbe venuto subito dopo” ha scritto su Twitter il cantante, postando una foto di lui con un termometro laser in mano, oggetto che è diventato di uso comune in tanti locali e negozi nel corso della pandemia. Un messaggio che dunque aveva lo scopo di mettere in evidenza come da due anni si sia passati dai termometri alle armi, oggetti dalla forma simili con funzionalità totalmente diverse, che il cantante ha visto come una “premonizione”.

Sangiovanni, il tweet e le polemiche

Il tweet di Sangiovanni ha scatenato un’inaspettata polemica. Non tutti, infatti, hanno compreso il senso del messaggio del cantautore. C’è chi ha chiesto se si trattasse di un pezzo di una canzone o di un nuovo disco e chi invece non ha apprezzato l’associazione. Un utente ha commentato scrivendo: “Scusa ma il paragone te lo potevi risparmiare. I termometri non fanno danni, non uccidono persone, le armi sì. Non trovo logica in quello che hai scritto”. Un altro account, contrariamente, ha commentato apprezzando il paragone: “Io non so come ti vengano queste associazioni mentali stupende! Hai una sensibilità associata ad uno spirito che mi lasciano senza parole! Parlerei con te anche del nulla eterno… Ne uscirebbe qualcosa!”.

Il cantante ha poi chiarito quanto intendesse in un nuovo tweet, per chi non avesse compreso il senso: “2 anni fa ci hanno dato in mano termometri laser simili a pistole e ora in Ucraina consegnano pistole vere in mano ai civili. Sembra che nel mondo debba succedere per forza un qualcosa, come per voi che per qualsiasi cosa dovete cagare il ca**o il mio tweet era chiaro. Peace”.

siamo corsi a queste armi due anni fa come se fosse un anticipazione di ciò che sarebbe venuto subito dopo pic.twitter.com/CXxRJGWiSo — sangiovanni (@sangiovann1) February 28, 2022





