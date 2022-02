Sangiovanni positivo al covid, ma è falso allarme/ Esito sballato del tampone rapido

Sono stati giorni un po’ d’ansia quelli che ha vissuto recentemente Sangiovanni, giovane artista in gara al Festival di Sanremo 2022. L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi, pare infatti sia risultato positivo ad uno dei tanti controlli attuati durante la kermesse musicale, e dopo un tampone rapido antigenico si sarebbe appunto manifestata la sua positività al covid. Un vero e proprio choc per il cantante vicentino, che già immaginava di non potersi esibire all’Ariston.

Per avere la certezza, come da prassi, il cantante si è in seguito sottoposto ad un tampone molecolare, quello che dà l’ufficialità assoluto sulla positività o meno, e fortunatamente lo stesso ha dato esito negativo. A riportare la notizia è il sito di Dagospia, che racconta: “Brutta esperienza per Giovanni Pietro Damian: per tutti Sangiovanni. Nei giorni scorsi il cantante di Amici, reduce dal tormentone Malibù, prima di recarsi alle prove si è sottoposto, come da prassi, a un tampone rapido che ha fornito esito positivo”.

SANGIOVANNI POSITIVO AL COVID? NO, FALSO ALLARME: TUTTA COLPA DEI TAMPONI RAPIDI…

“Per il cantante e il suo staff – ha concluso Dagospia – ore di panico e preoccupazione: il molecolare dopo ore è risultato negativo. Si era trattato di un falso allarme”. Come mai Sangiovanni è risultato positivo e poi negativo? Semplicemente perchè, come ci ricordano gli esperti da settimane, Omicron sfuggirebbe ai tamponi rapidi, di conseguenza spesso e volentieri gli stessi test regalano falsi negativi, o nel peggiore dei casi, falsi positivi.

Lo stesso è quindi accaduto al povero “Sangio” che dopo attimi di terrore è appunto tornato in se fino all’esito del molecolare. Per l’esibizione del giovane artista veneto bisognerà attendere la seconda serata del Festival di Sanremo 2022, quella di domani, mercoledì 2 febbraio, quando si esibirà il secondo gruppo da 13 dei 25 artisti in gara. Sangiovanni, per la prima volta a Sanremo, presenterà il suo nuovo brano Farfalle, uno dei più attesi dai fan dell’evento.

