Sangiovanni/ “Quando mi chiedono di sposare Giulia Stabile, rispondo…”

Sangiovanni:”Giulia Stabile? Non è mai presto per l’amore”

Questa sera, martedì 31 agosto, in occasione di “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021” all’Arena di Verona sarà decretato il tormentone musicale dell’estate 2021. Sul palco ci sarà anche Sangiovanni, che ha dominato le classifiche estive con la sua “Malibù”, oltre 15 milioni di views su YouTube. Il giovanissimo Sangiovanni, al secolo Giovanni Damian, si è fatto conoscere durante la ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, dove si è preservato con l’inedito “Gucci Bag”.

Giulia Stabile, fidanzata SanGiovanni/ "Sarò inviata a Tu si que Vales e ad Amici..."

Classe 2003, ha rivelato di aver scelto il suo nome d’arte perché tutti gli dicevano che non è un bravo ragazzo, un santo, perciò ha scelto Sangiovanni. Nella scuola più famosa d’Italia ha conosciuto la ballerina Giulia Stabile, vincitrice di Amici, con cui ha iniziato una relazione: “Quando mi chiedono di sposare Giulia Stabile, rispondo dicendo che non è mai presto per l’amore”, ha detto recentemente a Radio Italia. La ballerina è la protagonista del video di “Malibù”.

Sangiovanni/ "Malibu? C’è anche un nuovo singolo, è già tutto pronto"

Sangiovanni in tour

In questi giorni Sangiovanni ha iniziato il tour estivo “Sangiovanni Summer Tour 2021”, partito lo scorso 23 agosto da Lecce e che si concluderà il 15 settembre a Taormina. “Per me la musica è un qualcosa di speciale, un qualcosa di molto puro, è dove rifletto tutti i miei sentimenti e le mie emozioni. È un po’ una cura o una migliore amica, se vogliamo. Il live mi dà una carica incredibile. Quando ti ritrovi sul palco con tante persone a cantare con tante persone, mi si riempie lo stomaco”, ha dichiarato Sangio ai microfoni di Spam. “Una delle cose che più mi pesa nella vita è quando non posso essere libero nella vita. Io ho sofferto molto in passato per questo. Ho sempre combattuto per la libertà, per essere ciò che volevo essere. La musica mi è servita anche per questo”, ha aggiunto. A gennaio 2022, invece, inizierà il Mondo Sangio Live Tour, di cui diverse date sono andate subito sold out.

LEGGI ANCHE:

Giulia Stabile, esibizione durante live di Sangiovanni/ Video “è stato emozionante…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA