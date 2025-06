Sangiovanni, tornato sulla scena musica, svela il motivo per cui si è ritirato dalla musica.

Sangiovanni, sulla scena da quando aveva solo 17 anni grazie alla partecipazione ad amici di Maria De Filippi nell’edizione vita dall’allora fidanzata Giulia Stabile, dopo la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, ha spiazzato tutti annunciando il suo ritiro dalla musica. Dopo un lungo periodo di assenza dai social e dalla musica durante il quale Sangiovanni si è dedicato alla propria vita privata ritrovando l’ispirazione per tornare a fare musica, ma qual è stato il motivo che lo ha spinto a lasciare la musica? A svelarlo è stato lui nel corso del podcast Supernova di Alessandro Cattelan di cui è stato ospite.

Ex Uomini e Donne, amaro sfogo sui social: "Tante persone si sono allontanate"/ Le dure parole

“Mi sono fermato perché ero in una condizione di troppa poca energia per portare avanti questo lavoro e farlo con il sorriso. Era una stanchezza fisica e mentale. Ho fatto Amici a 17 anni ed è stato difficile gestire la carriera e la vita di un diciassettenne che cresce”, ha detto.

Sangiovanni: il perché alla musica e il ritorno sulla scena

Nonostante sia giovanissimo, Sangiovanni ha sempre avuto voglia di farsi conoscere e di fare tante cose come ha spiegato lui stesso ad Alessandro Cattelan: “Questa è stata una mia scelta perché mi piaceva tantissimo lavorare, volevo fare tantissime cose. Ho perso un po’ di vista la mia interiorità e le cose normali della vita. Sono arrivato in un momento in cui ero più debole, per tante cose che sono successe, e non avevo la forza per riuscire andare avanti lo stesso”.

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme in vacanza a Sabaudia/ Primo weekend d'estate tra sole, mare e relax!

Dopo essersi ritirato, tuttavia, ad un certo punto, Sangiovanni ha sentito l’esigenza di tornare nuovamente a fare musica e, sempre nel podcast di Cattelan, ha svelato il motivo per cui ha deciso di tornare ufficialmente sulla scena: “Vedo come vivono la vita loro, magari non hanno visto così lontano. Vanno a lavoro e non vedono l’ora di andare in discoteca. Non lo giudico, è un modo di vivere. Però ho fatto tutto questo per vedere il mondo e questa cosa mi ha fatto… L’importante è essere felici, quel contesto non era più mio. Io volevo fare musica”.