Sangiovanni “Sanremo? Maria De Filippi orgogliosa di me”/ “Mi ha scritto e…”

L’esordio di Sangiovanni al Festival di Sanremo 2022 è stato condito da grandissime emozioni. La prima volta sul palco dell’Ariston è stato un momento indimenticabile per lui e ha inorgoglito non solo la sua famiglia, ma anche chi in lui chi ha creduto lo scorso anno: Maria De Filippi. In una chiacchierata con Eleonora Daniele a Storie Italiane, Sangiovanni ha rivelato di aver sentito la conduttrice di Amici poco dopo la sua prima esibizione a Sanremo.

“Maria De Filippi mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo, – ha spiegato il cantante, secondo classificato ad Amici lo scorso anno – ma glielo avevo già fatto ascoltare, le era già piaciuto. Mi ha scritto che è orgogliosa di me e sono stato bravo”, ha poi aggiunto.

Una bellissima soddisfazione per Sangiovanni che, in merito all’esibizione a Sanremo 2022, ha poi rivelato: “Volevo che la performance fosse potente per iniziare al meglio, dopo l’esibizione di Achille Lauro della prima sera.” Riguardo la prima classifica generale, il cantante ha poi ammesso di ambire ad altri premi: “Punto a vincere altre cose piuttosto che arrivare altro in classifica”. Infine un commento sulla cover che porterà sul palco, A muso duro, di Pierangelo Bertoli, con Fiorella Mannoia: “Volevo un pezzo profondo e impegnativo, ho fatto diverse ricerche e mi sono imbattuto in una canzone una sera, casualmente. Ascoltavo quelle parole e ho pensato ‘questo è il pezzo, voglio cantarlo’. Quando ho sentito quelle parole ho detto questo è un messaggio che voglio comunicare.” ha dichiarato.

