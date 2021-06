Sangiovanni sbarca su TikTok e ‘risponde’ a Fedez/ Video con Giulia Stabile e…

Grande notizia per i fan di Sangiovanni che potranno ora seguirlo non solo su Instagram ma anche su TikTok. In realtà il cantante, secondo classificato nell’ultima edizione di Amici, aveva già un profilo su TikTok che però non utilizzava. Il primo video è arrivato ieri: niente balletti o canzoni per il cantante di Malibù che, nel filmato, è al fianco della fidanzata Giulia Stabile, e fa gli auguri ai maturandi di quest’anno. “Volevo augurarvi buona fortuna per i vostri esami, – esordisce Sangiovanni nel suo video – spero che la mia musica possa farvi stare un po’ più sereni. Ritagliatevi 5 minuti della vostra giornata, fate un video in cui vi divertite e fatemelo vedere. Spero di potervi fare del bene”, conclude.

I fan attenti hanno subito notato che, su TikTok, Sangiovanni segue soltanto cinque persone. Tra queste c’è Fedez che solo pochi giorni fa gli aveva lanciato una simpatica provocazione su Instagram. “Caro Sangiovanni, non ci conosciamo, ma ho un messaggio per te. So che è impossibile scalzare dal primo posto Malibu, in questo momento Mille è seconda. Ma io ho una carta segreta”, aveva dichiarato Fedez in una story per poi mostrare un’ironica foto di sua moglie Chiara Ferragni con un poster di “Mille” con Orietta Berti e Achille Lauro. Una sfida ironica a cui, però, Sangiovanni non ha replicato. In qualche modo il cantante di Amici replica dunque oggi, seguendo Fedez su TikTok e inserendolo nella lista dei pochi eletti seguiti.

