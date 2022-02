Sangiovanni, scherzo ad Amadeus con sciarpa del Milan/ Quando se ne accorge…

Amadeus aveva detto che avrebbe provato più ansia per il derby tra Inter e Milan che per la finale del Festival di Sanremo 2022. A ben vedere, non ha preso male la sconfitta di questo pomeriggio. Sangiovanni, infatti, gli ha tirato un “brutto” scherzo sul palco dell’Ariston prima della sua esibizione, ma il direttore artistico e conduttore della kermesse canora l’ha presa comunque bene. L’ex allievo di Amici, dopo il suo ingresso, ha chiesto ad Amadeus di chiudere gli occhi perché gli avrebbe fatto una sorpresa di lì a poco.

Allora si è sistemato dietro e, mentre Amadeus era con gli occhi chiusi, gli ha appoggiato una sciarpa del Milan sulle spalle. Il conduttore ignaro di tutto, invece dalla platea si sono sentiti i brusii sapendo che è un tifoso sfegatato dell’Inter. Poi ha aperto gli occhi…

AMADEUS E LA SCIARPA DEL MILAN…

Appena Amadeus ha aperto gli occhi si è reso conto che quello di Sangiovanni non era un regalo, ma uno scherzo. Ha fatto un salto e si è subito tolto la sciarpa del Milan di dosso. “Eravamo anche in vantaggio di un gol…“, ha detto rammaricato il conduttore del Festival di Sanremo 2022. Invece Sangiovanni si è fatto una risata, restando a distanza da Amadeus temendo che potesse vendicarsi in qualche modo. Ma invece l’ha presa con fair play e si è fatto una risata. La sciarpa del Milan però è sparita davvero…

